BH: homem suspeito de maus-tratos contra animais é preso na Pampulha

Um homem de 49 anos, investigado por maus-tratos contra animais, foi preso no Bairro Liberdade, na Pampulha, em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (26/9). Uma equipe da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou dois cães em ambiente insalubre na casa do suspeito.

Segundo a corporação, as investigações iniciaram a partir de denúncias de vizinhos e testemunhas que relataram agressões frequentes contra os cachorros mantidos na residência.

Durante o mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram uma fêmea filhote e um macho adulto confinados em um ambiente insalubre no imóvel. Uma arma de pressão e esferas metálicas e plásticas usadas como munição foram apreendidas.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Também foi determinada a proibição de guarda de animais. Já os cães foram resgatados e entregues a tutores responsáveis, de acordo com a Polícia Civil.

A investigação está sendo conduzida pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Contra a Fauna do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata