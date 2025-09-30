Idosos são indiciados por maus-tratos contra cães na Grande BH

Um homem, de 66 anos, e uma mulher, de 70, foram indiciados por maus-tratos contra dois cães em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os animais foram encontrados em condições insalubres no Bairro Rosário, depois de uma denúncia feita à Polícia Militar e ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, no dia 22 deste mês.

De acordo com os relatórios técnicos dos médicos veterinários do CCZ, os animais — um macho e uma fêmea — estavam acorrentados, magros, desnutridos, desidratados, com lesões compatíveis com exposição frequente a superfícies quentes e sinais de negligência.

Os cães foram resgatados e permanecem sob a guarda do CCZ, devendo ser disponibilizados para adoção responsável supervisionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao ser questionada pela polícia, a mulher negou os maus-tratos, mas afirmou que mantinha os cães acorrentados e que os alimentava apenas uma vez ao dia. O homem não se pronunciou sobre as acusações.

