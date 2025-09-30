Assine
overlay
Início Gerais
NEGLIGÊNCIA

Idosos são indiciados por maus-tratos contra cães na Grande BH

Os animais foram encontrados em condições insalubres no Bairro Rosário, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
30/09/2025 12:59

compartilhe

Siga no
x
Idosos são indiciados por maus-tratos a animais
Idosos são indiciados por maus-tratos a animais crédito: Reprodução/FreePik

Um homem, de 66 anos, e uma mulher, de 70, foram indiciados por maus-tratos contra dois cães em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os animais foram encontrados em condições insalubres no Bairro Rosário, depois de uma denúncia feita à Polícia Militar e ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município, no dia 22 deste mês.

De acordo com os relatórios técnicos dos médicos veterinários do CCZ, os animais — um macho e uma fêmea — estavam acorrentados, magros, desnutridos, desidratados, com lesões compatíveis com exposição frequente a superfícies quentes e sinais de negligência.

Leia Mais

Os cães foram resgatados e permanecem sob a guarda do CCZ, devendo ser disponibilizados para adoção responsável supervisionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Ao ser questionada pela polícia, a mulher negou os maus-tratos, mas afirmou que mantinha os cães acorrentados e que os alimentava apenas uma vez ao dia. O homem não se pronunciou sobre as acusações. 

Tópicos relacionados:

caes idosos indiciado maus-tratos minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay