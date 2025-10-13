Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acidente de ônibus deixa 40 mortos na África do Sul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/10/2025 05:02

compartilhe

SIGA

Ao menos 40 pessoas morreram em um acidente de ônibus na África do Sul, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira.

O ônibus que seguia para o Zimbábue caiu em um barranco no domingo, a quase 90 quilômetros da fronteira, quando o motorista aparentemente perdeu o controle, informou Violet Mathye, ministra dos Transportes da província de Limpopo (nordeste do país).

As equipes de emergência "ainda estão trabalhando no local, mas até o momento foram confirmados 40 corpos", declarou Mathye ao canal de televisão 'Newzroom Afrika'. Entre os mortos está uma criança de 10 meses.

Trinta e oito pessoas foram hospitalizadas e os socorristas continuam procurando mais vítimas, declarou a ministra ao canal 'eNCA media'.

O ônibus partiu da cidade de Port Elizabeth, a 1.500 km de distância. Os passageiros incluíam pessoas do Malauí e do Zimbábue que trabalhavam na África do Sul.

O acidente pode ter sido causado por cansaço do motorista ou por uma falha mecânica, segundo a ministra. 

A África do Sul possui uma rede complexa e muito movimentada de estradas, com taxas de mortalidade elevadas, geralmente atribuídas ao excesso de velocidade ou a veículos em péssimas condições.

br/st/mas/meb/fp

Tópicos relacionados:

acidente africadosul transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay