Assine
overlay
Início Gerais
MAIS CARO

Pedágios no Triângulo Mineiro serão reajustados a partir de 22 de outubro

Em oito praças de pedágio operadas pela EPR os valores das tarifas serão acrescidos em R$ 0,70 para os carros de passeio

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
13/10/2025 16:51

compartilhe

SIGA
x
Pedágios no Triângulo Mineiro serão reajustados a partir de 22 de outubro
Pedágios no Triângulo Mineiro serão reajustados a partir de 22 de outubro crédito: EPR/Divulgação

Oito praças de pedágio em rodovias sob a concessão da EPR Triângulo terão os valores da tarifa acrescidos em R$ 0,70 a partir do dia 22 de outubro para veículos de passeio.

Conforme deliberação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig), a tarifa-base para veículos de passeio passará de R$ 13,30 para R$ 14, acompanhando o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses. Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passam a pagar R$ 7.

Leia Mais



A revisão tarifária está prevista em contrato e garante a continuidade dos serviços de operação, obras e manutenção, fundamentais para o desenvolvimento e a segurança de quem utiliza as rodovias.

Os novos valores para cada categoria são cobrados nas rodovias MGC-452, BR-452, BR-365, LMG-190, MG-427, nos municípios de Uberaba, Perdizes, Monte Carmelo, Indianópolis, Patrocínio, Nova Ponte e Água Comprida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os veículos comerciais, como caminhões e ônibus têm valores específicos conforme o número de eixos.

Tópicos relacionados:

concessionaria novos-valores pedagios

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay