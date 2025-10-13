Pedágios no Triângulo Mineiro serão reajustados a partir de 22 de outubro

Oito praças de pedágio em rodovias sob a concessão da EPR Triângulo terão os valores da tarifa acrescidos em R$ 0,70 a partir do dia 22 de outubro para veículos de passeio.



Conforme deliberação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig), a tarifa-base para veículos de passeio passará de R$ 13,30 para R$ 14, acompanhando o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses. Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas passam a pagar R$ 7.

A revisão tarifária está prevista em contrato e garante a continuidade dos serviços de operação, obras e manutenção, fundamentais para o desenvolvimento e a segurança de quem utiliza as rodovias.

Os novos valores para cada categoria são cobrados nas rodovias MGC-452, BR-452, BR-365, LMG-190, MG-427, nos municípios de Uberaba, Perdizes, Monte Carmelo, Indianópolis, Patrocínio, Nova Ponte e Água Comprida.

Os veículos comerciais, como caminhões e ônibus têm valores específicos conforme o número de eixos.