VALE DO JEQUITINHONHA

MG: motociclista de 88 anos inabilitado e sem capacete morre em acidente

Motorista disse que tentou desviar do idoso na moto quando ele invadiu a contramão. O acidente aconteceu na zona rural de Barbacena

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
14/10/2025 22:11

Polícia Militar e Samu atenderam à ocorrência
Polícia Militar e Samu atenderam à ocorrência crédito: PMMG

Um homem de 88 anos morreu após bater a moto que pilotava contra uma van na zona rural de Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha, nessa segunda-feira (13/10). Segundo a Polícia Militar, a vítima não tinha habilitação.

Segundo o motorista da van, de 59 anos, ele tentou, sem sucesso, desviar do idoso na moto quando ele invadiu a contramão. A vítima não usava capacete, segundo informou.

Assim que a Polícia Militar chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tinha constatado a morte.

O motorista da van foi atendido e medicado no hospital Vale do Jequitinhonha. A van foi apreendida, pois estava com o licenciamento irregular. A moto não tinha irregularidades e foi entregue para o filho do idoso.

