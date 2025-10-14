MG: motociclista de 88 anos inabilitado e sem capacete morre em acidente

Um homem de 88 anos morreu após bater a moto que pilotava contra uma van na zona rural de Itaobim (MG), no Vale do Jequitinhonha, nessa segunda-feira (13/10). Segundo a Polícia Militar, a vítima não tinha habilitação.

Segundo o motorista da van, de 59 anos, ele tentou, sem sucesso, desviar do idoso na moto quando ele invadiu a contramão. A vítima não usava capacete, segundo informou.

Assim que a Polícia Militar chegou ao local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já tinha constatado a morte.

O motorista da van foi atendido e medicado no hospital Vale do Jequitinhonha. A van foi apreendida, pois estava com o licenciamento irregular. A moto não tinha irregularidades e foi entregue para o filho do idoso.

