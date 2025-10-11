MG: acidente com carro superlotado mata mulher e bebê

Uma mulher e um bebê de sete meses morreram num grave acidente que aconteceu na tarde deste sábado (11/10) na MG-179, entre as cidades de Machado e Alfenas, no Sul de Minas. No momento do acidente o veículo estava com mais passageiros do que o permitido - com cinco lugares, o automóvel transportava dois adultos e quatro crianças.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas, o acidente ocorreu no Km 19, nas proximidades da Fazenda Caiana, antes das 15h. O automóvel, que seguia no sentido Alfenas, perdeu o controle, saiu da pista, caiu num barranco e, por fim, colidiu com uma árvore.

Com o impacto da batida, todos os ocupantes do carro, modelo Volkswagen Gol 1000, ficaram presos às ferragens, sendo necessário fazer o desencarceramento das vítimas. Toda a frente do carro, do para-brisa ao motor, ficou destruída.

A mulher e o bebê não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O motorista foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas. As três crianças sobreviventes receberam atendimento médico e também foram levadas para o mesmo hospital - a identidade das vítimas não foi revelada.

A aeronave Arcanjo foi deslocada para atender o resgate e transportou as vítimas que estavam em estado mais grave. A ocorrência também teve apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Machado.

