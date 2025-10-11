Carnaval 2026: PBH prorroga prazo para credenciamento dos blocos

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) prorrogou o prazo para o credenciamento dos blocos do Carnaval 2026. As inscrições, até então previstas para até a última sexta-feira (10/10), poderão ser feitas até o próximo sábado (18), às 23h59. A folia está programada para ocorrer entre 31 de janeiro e 22 de fevereiro do ano que vem.

O credenciamento é gratuito e deve ser feito no site de eventos da PBH. Na plataforma é necessário informar a data e horário do desfile do bloco, além do trajeto planejado e o tipo de equipamento de som utilizado.

Dentro do site também é disponibilizado um guia informativo criado pela Belotur sobre as normas do credenciamento, as etapas de cadastramento, informações do auxílio financeiro, entre outras dicas. Dúvidas sobre o processo podem ser enviadas para o e-mail: carnaval.belotur@pbh.gov.br

Para que serve o registro?

As informações obtidas no cadastramento auxiliam no planejamento do evento junto a outros órgãos públicos, pois prevê demandas de desvio de trânsito, limpeza, instalação de banheiros químicos e segurança. O registro também é requisito para a inscrição no Edital de Auxílio Financeiro, que será publicado em breve, segundo a PBH.

Os blocos de rua que já desfilaram em outras edições poderão cadastrar até dois desfiles e os estreantes, somente um. Dentre os requisitos, está o limite de seis horas para cada desfile, levando em consideração o tempo de concentração, desfile e encerramento.

O trajeto dos cortejos não pode passar por áreas com risco de alagamento, áreas hospitalares e os acessos a elas, rota protocolar de ambulância, áreas de segurança militar, interior de túneis, pontes, passarelas e viadutos.

Carnaval de BH 2025

Entre os dias 15 de fevereiro e 9 de março deste ano, foram realizados 460 cortejos em BH, recorde do carnaval na capital, segundo balanço divulgado pela prefeitura. Do total, 99 desfiles foram realizados pela primeira vez. A Belotur contemplou 105 blocos, com investimento total de R$ 2,99 milhões, a partir de editais de auxílio financeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme o levantamento, os desfiles tiveram participação somada de cerca de 6,05 milhões de foliões, e o carnaval movimentou R$ 1,2 bilhão na economia local, gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.