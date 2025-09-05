Baianeiros abre temporada de ensaios para o carnaval 2026 em BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Iniciando as preparações para o carnaval de 2026, o Baianeiros promove o primeiro ensaio do bloco neste sábado (6/9), das 14h às 22h, no Mercado de Origem. O evento celebra 10 anos do Baianeiros e 40 anos da axé music. Com apresentação do grupo Pelasamba, sucesso do pagode e samba em BH, a folia promete diversidade musical.

Em 2015, os músicos Lelo e Danniel Maestri se apresentaram pela primeira vez no carnaval de BH para público 1 mil pessoas. O crescimento e reconhecimento do bloco Baianeiros aconteceu de maneira muito rápida e a agenda de shows cresceu além dos cortejos de carnaval.

Já em 2018, o bloco reuniu cerca de 100 mil pessoas. No mesmo ano, Lelo saiu da banda Chiclete com Banana, enquanto Danniel encerrou oficialmente a carreira como cantor solo. A dupla decidiu se estabelecer como banda.

“Em 2019, gravamos o nosso primeiro DVD no carnaval, em cima do trio elétrico no Castelo e na Savassi. Logo depois, veio a pandemia, em 2020, então fizemos algumas lives durante o período do carnaval para a galera não ficar sem folia, curtindo em casa. Em 2022, os eventos começaram a voltar aos poucos e seguimos com força total”, conta Danniel Maestri.

Diversidade

No início deste ano, a banda gravou o DVD de comemoração aos 10 anos do Baianeiros. Segundo Daniel, a gravação evidencia a diversidade do repertório da banda, incluindo releituras de diferentes sucessos, preservando o estilo de tocar da dupla.

Em junho, a banda lançou quatro músicas do DVD comemorativo. “Está previsto para lançarmos na última quinzena de setembro mais oito. Até o fim do ano, faremos mais um lançamento com sete músicas”, explica.

A dupla diz que o alcance do Baianeiros cresceu em sintonia com a folia mineira. “Fazia parte do nosso planejamento a ideia de começar a tocar em vários lugares para a galera nos conhecer cada vez mais. Com o crescimento do carnaval de BH, fomos nos preparando e nos questionando sobre o que poderíamos fazer para sermos melhores do que no ano passado, para continuarmos conquistando o público e recebendo bem as pessoas.”

Danniel destaca a importância de o bloco ser para todas as idades, gêneros e públicos. De acordo com ele, o processo de preparação do cortejo envolve autoridades policiais, Bombeiros e a Prefeitura de Belo Horizonte, com o intuito de manter um diálogo próximo e preparação em conjunto, “para entregar sempre um desfile melhor, mais confortável e com maior estrutura.”

De acordo com o músico, a responsabilidade cresceu de maneira proporcional ao aumento de público.

“A cada ano, nosso público aumenta e os desfiles têm mais pessoas que apoiam nosso trabalho. O compromisso de entregar cada vez mais profissionalismo e estrutura é uma forma de retribuir o carinho que recebemos e o quanto as pessoas gostam e abraçam o nosso trabalho. Dessa forma, a responsabilidade cresce” afirma.

Axé music

O primeiro ensaio do Baianeiros desta temporada celebra também os 40 anos da axé music, gênero típico da Bahia e característico do carnaval. “É um ritmo que esteve muito tempo no auge, durante muitos anos. Atualmente, os artistas da axé music não produzem tanto. Acho que faltou renovação de artistas e bandas em Salvador. Há resistência do público quanto a bandas novas.”

Danniel Maestri destaca a renovação de diferentes gêneros, como o sertanejo e o pagode. “O axé não se abraçou, como fazem o sertanejo e o pagode. Eles abraçam novos artistas, se unem, gravam juntos, um ajuda e apoia o outro. Na axé music isso, infelizmente, não aconteceu.”

Segundo Daniel, as novidades para o carnaval 2026 estão sendo mantidas em segredo, especialmente em decorrência de negociações e da agenda de outros artistas, assim como detalhes de orçamento. Ele afirma que a transmissão ao vivo do carnaval, por meio do YouTube, continua.

“Digo que o Baianeiros é uma banda que vem se reinventando dentro da axé music. Somos uma banda da alegria, da folia, do carnaval. Conseguimos trazer todos os estilos para o nosso jeito de tocar e ficar alegre. Esse é o nosso grande diferencial” conclui Danniel Maestri.

ENSAIO DO BAIANEIROS

Com bloco Baianeiros e grupo Pelasamba, no Mercado de Origem (Rua Adriano Chaves e Matos, 447, Olhos D'Água). Neste sábado (6/9), das 14h às 22h. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

