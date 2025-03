Minas com Bahia: banda Baianeiros celebra em BH uma década de existência

O melhor da Bahia cabe da Avenida Amazonas, no Hipercentro de Belo Horizonte. Com sucessos do carnaval e músicas autorais, a banda Baianeiros comemora seus dez anos de existência em desfile à moda soteropolitana na capital mineira nesta terça-feira (4/3).

Sem pretensões políticas e identitárias, o cortejo leva a multidão animada pela via, que conta com sonorização especial pelo segundo ano. O único pedido da banda é que os foliões aproveitem para beijar muito, como pediu o vocalista da banda do alto do trio.

Apesar da tradição que completa uma década, a supervisora comercial Rosane Salgado foi ao desfile pela primeira vez. “Eu estou amando, gosto muito de axé e música de antigamente. Estou solteira e aqui tem muita gente bonita”, disse.

A estudante Maria Eduarda Marçal veio de Divinópolis, na Região Central do estado, para curtir o carnaval na capital. “Vim encontrar uma pessoa específica, mas aqui tem muita gente bonita. Estou gostando muito”, contou.

Leia Mais Bloco Arrastão Eletrônico mistura carnaval com música eletrônica

A dispersão está prevista na Rua Espírito Santo, número 421, no Centro da capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia