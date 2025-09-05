Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

O formato é intimista, voz e piano, como um recital. Mas é show mesmo, com todo o aparato, incluindo textos que amarram o repertório. Zizi Possi estreia em Belo Horizonte a temporada de “Choro das águas”, com duas apresentações, hoje (5/9) e amanhã (6/9), no Cine Theatro Brasil. No palco, estará ao lado do pianista Daniel Grajew. Fora dele, está ao lado do companheiro de toda a vida, seu irmão José Possi Neto, que concebeu o espetáculo.

“Estrear um show nessa altura do campeonato é uma delícia. O tempo vai passando, mas as ideias vão ficando mais apuradas. Dá um frio na barriga, ainda mais porque tem texto, falas lindas escritas por meu irmão”, conta Zizi.

Ainda que não antecipe o repertório, ela comenta que, como em todas as turnês, o show busca contar uma história.

As mudanças climáticas norteiam o conceito de “Canto das águas”. “O planeta realmente está passando por revoluções internas. As mudanças são muito profundas e a humanidade, vamos combinar, continua do mesmo jeito. Vulcões, terremotos mais presentes, acidentes aéreos – isso já é uma coisa do homem –, é mudança tão assustadora que é como se o universo estivesse mandando o recado: ‘Não vá ficar mais no seu lugar de conforto. Tudo aquilo que você construiu, se prepare para construir de novo, de outro jeito, em outro lugar”, comenta Zizi.

Em cada cidade onde se apresentar – depois de BH ela segue para São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre –, Zizi fará um show beneficente, com renda revertida para instituições que atuam na reconstrução de comunidades atingidas pelos desastres causados pelas mudanças climáticas.

Pensando em tudo o que aconteceu – e o que pode ocorrer, caso não se faça nada –, o show também busca tratar de solidariedade.

“A barra está pesada e não dá para a gente ficar olhando e falando: ‘Puxa, que pena’. Isso poderia estar acontecendo comigo, com você. Se a gente tentar se colocar no lugar do outro por um segundo, dá para sentir o quanto é importante abrir os olhos.”

Peça fundamental

Trabalhar com José Possi Neto, que a dirigiu desde o início da carreira, no final da década de 1970, é falar de uma vida inteira.

“Sempre digo que quando nasci, ele já estava lá. Então não conheço a vida sem ele, que é peça fundamental mesmo. Dei a maior sorte porque sou irmã de um dos melhores diretores do Brasil. Ele sempre me mostrou caminhos inusitados. Caminhos que morri de medo de trilhar, mas que trilhei muito pela confiança que tenho nele. E só me dei bem.”

Cantora de técnica e interpretação sem igual, Zizi há mais de duas décadas é muito mais de palco do que de disco. Seu álbum mais recente de estúdio é “Bossa” (2001). Mas ela avisa que esse hiato deverá ser sanado no próximo ano.

“Estou com um grande número de músicas arranjadas, mas que nunca gravei. No começo de 2026, vou engatar uma primeira para subir a ladeira e gravar um novo álbum”, finaliza.

ZIZI POSSI

Show “Choro das águas”. Nesta sexta (5/9) e sábado (6/9), às 21h, no Cine Theatro Brasil, Praça Sete, Centro. Ingressos: Plateia 1 – R$ 190 e R$ 95 (meia); Plateia 2 – R$ 150 e R$ 75 (meia). À venda na bilheteria e no Eventim.

OUTROS SHOWS

>>> SAULO LARANJEIRA

O multiartista apresenta o show “A arte do humor de Saulo Laranjeira”. Destaque para as esquetes com alguns de seus personagens, como o maestro Sabiá, o caipira Geraldinho, a benzedeira Veia Messina e o deputado João Plenário. O show será hoje (5/9) e amanhã (6/9), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo). Ingressos: R$ 70 e R$ 35 (meia). À venda na bilheteria (duas horas antes de cada sessão) e no Sympla.



>>> ADRIANA ARAÚJO

A intérprete apresenta o show “3 Jorges”, em homenagem a Seu Jorge, Jorge Ben Jor e Jorge Aragão. Neste sábado (6/9), a partir das 21h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos a partir de R$ 30. À venda no Sympla.

>>> MÊRCKS PAULO

O cantor, compositor e violonista se apresenta hoje (5/9), às 20h30, na Casa Outono (Rua Outono, 171, Carmo). No repertório, canções autorais e versões de Fagner, Zé Ramalho, Alceu Valença, Vital Brasil, Accioly Neto e Paulinho Pedra Azul. Ingressos: R$ 40, à venda no Sympla.

>>> MARCELO KAMARGO

O cantor, compositor e violonista apresenta o show “Cometa”. A apresentação, que vai contar com a participação de Romeu Cosenza, Edu Zambaldi e Márcio Lott, será no sábado (6/9), às 20h, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 80 e R$ 40 (meia). À venda na bilheteria e no Sympla.