Espetáculo inclusivo ‘Da janela’ abre temporada no CCBB-BH 

Montagem infantil que estreia neste sábado (6/9) permite que pessoas com e sem deficiência assistam juntas, compartilhando a experiência, sem recursos externos 

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
05/09/2025 04:00

Espetáculo infantil da Trupe do Experimento
Espetáculo infantil da Trupe do Experimento tem trama baseada na amizade entre vizinhos, que se comunicam através de suas janelas


Criação da Trupe do Experimento, o espetáculo “Da janela” foi pensado para que pessoas cegas, surdas, mudas e também as que não têm deficiência possam assistir juntas. Cada espectador vive a experiência de um jeito diferente, mas, sem depender de recursos externos, todos compartilham o mesmo momento na cadeira do teatro.

No palco, os atores não traduzem o texto em Libras de forma tradicional. Eles envolvem a plateia na cena e estimulam as crianças a experimentarem novas formas de comunicação. Com a participação de consultores de inclusão e de pessoas com deficiência, os recursos de acessibilidade também são incorporados à dramaturgia.


Depois de estrear no Rio de Janeiro, em julho do ano passado, a montagem passou por 22 cidades e alcançou cerca de 14 mil pessoas. Agora, cumpre temporada no CCBB-BH, deste sábado (6/9) a 15/9, com sessões aos sábados, domingos e segundas.


A produção é fruto da pesquisa do diretor Marco dos Anjos. Ele lembra que a ideia surgiu quando trabalhava em um teatro do Rio de Janeiro com programação voltada para infância e juventude, cuja premissa era oferecer uma agenda acessível.


“Efeito pingue-pongue”

Com o tempo, percebeu que, embora importantes, os recursos técnicos muitas vezes deixavam a poesia em segundo plano, sem integração com a cena. “No caso da Libras, por exemplo, o público precisava olhar para o canto do palco, criando aquele efeito de pingue-pongue”, explica.


Foi então que decidiu buscar uma solução diferente, capaz de unir todos os públicos na mesma vivência. “Isso ficou martelando na minha cabeça e daí nasceu a ideia. O que tornou tudo possível foi esse incômodo, essa vontade de criar um espetáculo em que todos pudessem assistir juntos”, diz.


Logo no início da peça, a personagem Malu (Elizandra Souza) surge com um binóculo. Da sua janela, ela descreve o que vê e se apresenta, faz sua autodescrição e mostra seu sinal em Libras. Nesse instante, todas as mãos se levantam e a plateia aprende junto o primeiro sinal – o nome de Malu.


Segundo o diretor, a comunicação dentro do espetáculo acontece de forma orgânica, sem necessidade de um intérprete paralelo. Assim, a atriz que havia sido escalada inicialmente para esse papel acabou incorporada à dramaturgia, assumindo a personagem da síndica da vizinhança, interpretada por Thamires Ferreira.


Malu, Nina (vivida pela atriz surda Mariana Siciliano) e Cadu (Alain Catein) se conhecem pelas janelas de suas casas e, aos poucos, descobrem formas de se comunicar à distância e de se expressar sem palavras.


Marco conta que essa construção foi sendo lapidada ao longo da pesquisa de linguagem do grupo. “A gente foi estudando esses recursos e entendendo como eles serviam à arte. Usamos todo o corpo, expressões, mímica e gestos para comunicar. Isso é chamado de visual vernacular”, explica.


Recursos

A experiência com a acessibilidade se estende também para fora do palco. Já na entrada do teatro, o público encontra um cenário tátil, textos em braile e audiodescrição. O programa está disponível em Libras e em versão acessível para pessoas com deficiência visual.


Além disso, a produção oferece fones abafadores para quem tem sensibilidade auditiva, monitores especializados e estrutura para pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeira de rodas.


Em determinado momento, o público é convidado a fazer sua própria audiodescrição. “Fazer essa provocação nos pequenos é uma forma de ampliar essa língua e de criar novas formas de comunicação para as futuras gerações”, observa Marco.


Ele conta que seu objetivo com a montagem era fazer com que as pessoas saíssem do teatro sabendo se apresentar e dizer alguma coisa em Libras. “Essa era a única certeza que eu tinha quando estávamos criando.”


“DA JANELA”
Espetáculo da Trupe do Experimento. Deste sábado (6/9) a 15/9, aos sábados e domingos, às 15h e às 18h, e segundas, às 15h, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site do centro cultural.


Outros espetáculos

>>> “A VELHA VENDA NOVA”

Nesta sexta-feira (5/9), às 19h, a 12ª edição do Festival Ponta a Pé Cultural será aberta com o espetáculo “A velha Venda Nova”, que resgata a história da região a partir de personagens locais e referências culturais, como a boate Sóvem, o córrego Vilarinho e os bailes da cultura black. A apresentação será no Centro de Vivência Agroecológica (Rua Sebastião Gomes Pereira, 140 - Bairro Serra Verde). Entrada franca, sem necessidade de retirada de ingressos.


>>> “ENCONTRO DE VILÕES”

A comédia musical “Encontro de vilões” terá apresentação gratuita neste sábado (6/9), às 16h, na Praça Floriano Peixoto, no bairro Santa Efigênia. A montagem inverte a lógica tradicional dos contos de fadas, colocando os vilões como protagonistas. Cansadas de serem sempre os antagonistas das histórias infantis, as personagens se reúnem com o objetivo de limpar sua imagem. No mesmo dia, o local será palco de oficinas e brincadeiras, no começo da tarde.


>>> “A ARCA DE VINICIUS”

No domingo (7/9), “A arca de Vinicius” terá sessão às 16h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). A adaptação de “A arca de Noé”, única obra de Vinicius de Moraes para crianças, conta a história de um menino que deseja um mundo melhor. Os ingressos estão à venda no Sympla, a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

