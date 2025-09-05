Espetáculo inclusivo ‘Da janela’ abre temporada no CCBB-BH 

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Criação da Trupe do Experimento, o espetáculo “Da janela” foi pensado para que pessoas cegas, surdas, mudas e também as que não têm deficiência possam assistir juntas. Cada espectador vive a experiência de um jeito diferente, mas, sem depender de recursos externos, todos compartilham o mesmo momento na cadeira do teatro.



No palco, os atores não traduzem o texto em Libras de forma tradicional. Eles envolvem a plateia na cena e estimulam as crianças a experimentarem novas formas de comunicação. Com a participação de consultores de inclusão e de pessoas com deficiência, os recursos de acessibilidade também são incorporados à dramaturgia.



Depois de estrear no Rio de Janeiro, em julho do ano passado, a montagem passou por 22 cidades e alcançou cerca de 14 mil pessoas. Agora, cumpre temporada no CCBB-BH, deste sábado (6/9) a 15/9, com sessões aos sábados, domingos e segundas.



A produção é fruto da pesquisa do diretor Marco dos Anjos. Ele lembra que a ideia surgiu quando trabalhava em um teatro do Rio de Janeiro com programação voltada para infância e juventude, cuja premissa era oferecer uma agenda acessível.



“Efeito pingue-pongue”

Com o tempo, percebeu que, embora importantes, os recursos técnicos muitas vezes deixavam a poesia em segundo plano, sem integração com a cena. “No caso da Libras, por exemplo, o público precisava olhar para o canto do palco, criando aquele efeito de pingue-pongue”, explica.



Foi então que decidiu buscar uma solução diferente, capaz de unir todos os públicos na mesma vivência. “Isso ficou martelando na minha cabeça e daí nasceu a ideia. O que tornou tudo possível foi esse incômodo, essa vontade de criar um espetáculo em que todos pudessem assistir juntos”, diz.



Logo no início da peça, a personagem Malu (Elizandra Souza) surge com um binóculo. Da sua janela, ela descreve o que vê e se apresenta, faz sua autodescrição e mostra seu sinal em Libras. Nesse instante, todas as mãos se levantam e a plateia aprende junto o primeiro sinal – o nome de Malu.



Segundo o diretor, a comunicação dentro do espetáculo acontece de forma orgânica, sem necessidade de um intérprete paralelo. Assim, a atriz que havia sido escalada inicialmente para esse papel acabou incorporada à dramaturgia, assumindo a personagem da síndica da vizinhança, interpretada por Thamires Ferreira.



Malu, Nina (vivida pela atriz surda Mariana Siciliano) e Cadu (Alain Catein) se conhecem pelas janelas de suas casas e, aos poucos, descobrem formas de se comunicar à distância e de se expressar sem palavras.



Marco conta que essa construção foi sendo lapidada ao longo da pesquisa de linguagem do grupo. “A gente foi estudando esses recursos e entendendo como eles serviam à arte. Usamos todo o corpo, expressões, mímica e gestos para comunicar. Isso é chamado de visual vernacular”, explica.



Recursos

A experiência com a acessibilidade se estende também para fora do palco. Já na entrada do teatro, o público encontra um cenário tátil, textos em braile e audiodescrição. O programa está disponível em Libras e em versão acessível para pessoas com deficiência visual.



Além disso, a produção oferece fones abafadores para quem tem sensibilidade auditiva, monitores especializados e estrutura para pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeira de rodas.



Em determinado momento, o público é convidado a fazer sua própria audiodescrição. “Fazer essa provocação nos pequenos é uma forma de ampliar essa língua e de criar novas formas de comunicação para as futuras gerações”, observa Marco.



Ele conta que seu objetivo com a montagem era fazer com que as pessoas saíssem do teatro sabendo se apresentar e dizer alguma coisa em Libras. “Essa era a única certeza que eu tinha quando estávamos criando.”



“DA JANELA”

Espetáculo da Trupe do Experimento. Deste sábado (6/9) a 15/9, aos sábados e domingos, às 15h e às 18h, e segundas, às 15h, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e no site do centro cultural.



