Festival Tropeiro Mineiro promete surpresas na praça de Santa Tereza

O 2º Festival Tropeiro Mineiro, dedicado ao prato típico de Minas Gerais, será encerrado sábado (6/9), na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza. A programação conta com feirinha gastronômica e shows de Paulinho Oliveira, banda Veraneio 69 e cantora Ana Vieira.

Por duas semanas, 31 restaurantes participaram do festival, que propôs releituras criativas do tropeiro e drinques diferenciados com cachaça mineira.

“Nossa proposta foi incentivar chefs a desenvolverem pratos tendo como base a comida supertradicional da nossa cozinha, dando nova roupagem para ele”, afirma Míriam Cerutti, coordenadora do evento.

Segundo Míriam, as novidades surpreenderam. Elas vão da salada de tropeiro, bolinho de tropeiro, pizza de tropeiro e pastel de tropeiro ao tropeiro com abacaxi e frutas, passando por coxinha de torresmo.

“A criatividade e o empenho dos chefs foi surpreendente”, diz.

O festival elegerá os três melhores pratos e os três melhores drinques, avaliados nos quesitos apresentação, sabor e criatividade. O público votante é responsável por 70% do peso da nota, enquanto o júri técnico define os outros 30%.

Os jurados são os chefs Ricardo Rodrigues, Helena Bastos, Peninha, Murai Caetano e Marcelo Salomão. Os vencedores serão anunciados às 17h de amanhã.

A escolha das casas participantes foi feita com curadoria da chef e jornalista Rosilene Campolina.

“Além de restaurantes tradicionais de feijão-tropeiro, buscamos restaurantes inéditos para desafiá-los mesmo”, conta Míriam.

Barraquinhas

As 31 casas participantes venderão os pratos desenvolvidos para o festival.

A coordenadora diz que barraquinhas vão oferecer porções individuais “a preços superacessíveis”, para que o público prove o maior número possível de pratos.

O projeto de Míriam Cerutti é transformar o festival em evento itinerante, percorrendo várias regiões do estado.

Este ano, ele foi realizado em quatro cidades do Norte de Minas Gerais: Águas Formosas, Crisólita, Bertópolis e Santa Helena.

“Na primeira semana de outubro, faremos Lagoa Santa. Temos vários convites de outros locais, como Casa Branca e Brumadinho”, informa Míriam.

O feijão-tropeiro surgiu no Brasil colônia, época em que mercadorias eram transportadas por condutores de tropas em longas viagens.

Com o intuito de fazer o alimento durar, o feijão era misturado à farinha de mandioca, linguiça, cebola e ovos, além de diferentes temperos, que tinham o papel de evitar a deterioração.

2º FESTIVAL TROPEIRO MINEIRO

Encerramento neste sábado (6/9), das 10h às 22h. Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza. Entrada franca.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> AFFONSINHO E JAMES TAYLOR

Affonsinho Heliodoro homenageia James Taylor em show nesta sexta (5/9), às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com releituras de “Carolina in my mind”, “Fire and rain” e “How sweet it is”, entre outros hits do americano. O cantor e guitarrista estará acompanhado de Jaciara Marshner (vocais) e Luadson Constâncio (teclados). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), com preços especiais para conveniados do Sesc. Vendas na plataforma Sympla.

>>> “TREMOR” NA OBRA

Nesta sexta (5/9), a paulistana Jup do Bairro e a DJ Raquel Feu comandam o “Tremor”, a partir das 22h, na Obra (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi). Em seu trabalho, Jup do Bairro mescla música, cinema e artes plásticas, explorando diferentes corporalidades. Pela primeira vez, ela será DJ em BH. Ingressos: R$ 30, à venda na plataforma Sympla.

>>> SORRISO MAROTO

No sábado (6/9), o Mineirão recebe, a partir das 15h, a turnê “Sorriso Maroto – As antigas”, comemoração dos 25 anos do grupo de pagode carioca. A maratona de quatro horas não se limita ao show, oferecendo karaokê e totens interativos, entre outras atrações. Frontstage: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia social e PCD, com doação de 1kg de alimento não perecível). Arena: R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia social e PCD). Cadeira superior: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia social e PCD). Lounge Premium open bar: R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia social e PCD). Ingressos à venda na plataforma Ingresse.com.

