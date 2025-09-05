Aniversário da Rádio UFMG Educativa reúne talentos mineiros na Autêntica
Augusta Barna, Di Souza, Orkestra Percussão Circular e Roger Deff se apresentam nesta sexta (5/9), a partir das 21h, na casa de shows do Bairro Santa Efigênia
compartilheSiga no
A Rádio UFMG Educativa comemora seus 20 anos nesta sexta-feira (5/9), com shows de artistas consolidados e emergentes de Belo Horizonte. Subirão ao palco da Autêntica a cantora e compositora Augusta Barna, Di Souza, Orkestra Percussão Circular e o Roger Deff, entre outros artistas.
O repertório do regente Di Souza e da Orkestra Percussão Circular vai reunir clássicos da MPB e, principalmente, da folia da capital.
“A Orkestra é um dos frutos mais bonitos que o carnaval de Belo Horizonte germinou: a instituição Percussão Circular. A orquestra é o braço profissionalizante dessa nossa produção maior, no sentido da educação musical. Estamos aqui formando ex-alunos que agora são artistas e que logo estarão se apresentando na cidade”, afirma Di Souza.
Leia Mais
Fundador da escola musical Percussão Circular, Di Souza comenta a visibilidade que a Rádio UFMG Educativa deu para o projeto. O regente diz que a mídia tradicional tem dificuldade em pautar produções artísticas recentes, preocupada com nomes que já ganharam popularidade, observando que a rádio se distingue nesse contexto.
“É como se precisasse de crédito popular para a coisa poder ser validada e vista como relevante. Estamos vendo um mundo que foca muito na popularidade e pouco no acontecimento artístico”, afirma.
“É importante que os veículos de comunicação estejam atentos à turbulência cultural que a cidade vive. A Rádio UFMG faz um trabalho muito bonito de olhar para o que está sendo construído agora, no tempo do agora, e acreditar nisso”, comenta Di Souza.
Tropofonia
Augusta Barna, cantora e compositora de 22 anos, é uma das novas vozes da música contemporânea no Brasil. Ela conta que a Rádio UFMG Educativa foi uma das primeiras emissoras a lhe dar espaço. Em 2025, a artista ganhou o próprio quadro no programa “Tropofonia”, apresentado por Cesco Napoli.
“Sou uma pessoa que acredita muito na educação. Levanto a bandeira de que as pessoas têm que estar cada vez mais inseridas nesse lugar. Se tem um projeto que me apoia, que gosta do que faço e é ligado à educação, para mim é enriquecedor”, diz a cantora, criada no Bairro Jardim Laguna, em Contagem.
Augusta Barna apresentará o repertório do disco “Na miúda” (2024) no show de hoje. O álbum completou um ano em agosto e, a partir de agora, ela começa a se preparar para novos projetos.
As canções “Lero lero” e “Eu tenho medo deles terem razão”, que estrearam em lives durante a participação de Augusta no projeto Sonastério Ilumina, serão apresentadas no palco pela primeira vez nesta sexta-feira.
PROGRAMAÇÃO
• 21h: Hora Rap com Clebin Quirino
• 22h: Augusta Barna
• 23h: Roger Deff
• 23h45: Junto e Mixado com DJ Guimyts e Clever DJ
• 00h30: Percussão Circular
• 2h: Invasões Bárbaras com DJs Invasores
ANIVERSÁRIO DA RÁDIO UFMG EDUCATIVA
Nesta sexta (5/9), a partir das 21h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos:
R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria da casa.
* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria