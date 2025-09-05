Letícia Sabatella faz shows gratuitos em Belo Horizonte
Acompanhada do pianista Paulo Braga, atriz exercita seu lado cantora com repertório que privilegia clássicos do jazz e da MPB, neste sábado (6/9) e domingo
Durante a infância, quando voltava a Minas para visitar a família, Letícia Sabatella não despregava os olhos da avó. “Ela era cozinheira, costureira e lavadeira profissional. E tudo o que fazia, fazia cantando”, recorda a atriz e cantora natural de Belo Horizonte. “Acho até que é uma formação de família esse canto de trabalho”, ela supõe.
Foi o mais impactante contato que Sabatella teve com a música. E também o responsável por despertar nela a vontade de ser cantora, faceta que mostra ao público neste sábado (6/9) e domingo, com o espetáculo “Letícia Sabatella e Paulo Braga – Voz & Piano”, no Teatro Feluma. No palco, a dupla dá novas roupagens para clássicos da MPB, do jazz e apresenta também músicas autorais.
Curiosamente, o show nasceu na capital mineira, no ano passado, para comemorar os cinco anos do Teatro Feluma. A parceria entre Sabatella e Paulo, no entanto, é antiga. Em 2011, eles idealizaram o projeto “Caravana Tonteria”, ao lado de Arrigo Barnabé, Zéli Silva e Fernando Alves Pinto.
Cabaré
O show era uma espécie de cabaré itinerante, com Sabatella fazendo releituras de clássicos do cancioneiro nacional e internacional, como “Geni e o Zepelim”, de Chico Buarque; e “Non, je ne regrette rien”, eternizado por Édith Piaf. Em 2021, o show virou disco e, no ano passado, os dois apresentaram “Letícia Sabatella canta por elas”, um tributo a vozes femininas marcantes.
Apesar da longa história de colaboração entre Sabatella e Paulo, “Voz & Piano” é um espetáculo independente, com repertório próprio. “Paulo tem uma relação de muita escuta e muito diálogo com minha interpretação. Ele faz do piano uma orquestra e preenche a atmosfera, construindo climas”, diz Letícia.
A parceria entre os dois rendeu interpretações peculiares de músicas bastante conhecidas, nas quais Sabatella dá vazão ao seu lado intérprete teatral para destacar as letras das canções. Entre as mais icônicas está a já citada “Geni e o Zepelim”, na qual Sabatella e Paulo recriam a canção de Chico Buarque com alta carga dramática, ressaltando hipocrisias brasileiras nos campos político, religioso e social. Nesse sentido, o piano exerce papel crucial. É mais um ator em cena, ora conduzindo as canções, ora amplificando a voz de Sabatella.
Com dezenas de filmes e novelas no currículo, Sabatella demorou para se assumir cantora. Sentia certa resistência porque enxergava a música como algo caseiro, justamente por ter crescido vendo a família cantar em diferentes ocasiões.
“Demorou um tempão para aparecer essa personalidade de cantora. Como não aparecia, a [personalidade] de atriz veio na frente”, ela diz. “Mas, hoje, eu encaro todo o meu trabalho musical como a performance de uma atriz. Porque, ali, eu também estou interpretando”, afirma.
“Voz & Piano” não apenas reafirma a parceria dela com Paulo Braga, mas também confirma a música como uma extensão natural de sua trajetória artística, nascida no quintal da avó e amadurecida nos palcos do país.
“VOZ & PIANO”
Show de Letícia Sabatella e Paulo Braga. Neste sábado (6/9), às 20h; e domingo, às 11h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Entrada franca, mediante retirada de ingressos no Sympla. Informações: (31) 3248-7250.
