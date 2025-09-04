Mestre da música mineira, Célio Balona morre aos 86 anos

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Referência no cenário musical em Minas Gerais, o pianista, tecladista, acordeonista, vibrafonista e compositor Célio Balona morreu na manhã desta quinta-feira (4/9).

De acordo com o cantor, compositor e instrumentista Rodrigo Borges, filho de Marilton Borges, de quem Balona era amigo há muitos anos e com quem atuava em duo, a causa foi um infarto sofrido na noite dessa quarta-feira (3/9). Ele foi levado ao hospital, mas sofreu outra parada cardíaca fulminante nesta quinta.



O músico Tino Gomes foi um dos primeiros a manifestar, em suas redes sociais, o pesar pela perda. “A música hoje perdeu um artista espetacular, Célio Balona. Tenho uma gratidão imensa por tudo que ele fez pela música e pela contribuição ao meu trabalho nesses 50 anos de carreira. Balona esteve em quase todos os meus álbuns e em shows, tocando piano, órgão, sanfona e contando aquelas histórias que só ele sabia contar. Querido amigo, voe alto pelas planuras celestiais. Vá em paz”, escreveu.



Dudu Braga, músico e vereador da cidade de Betim (MG), também lamentou a morte do amigo de longa data. “Hoje nos despedimos do mestre Célio Balona. Uma das figuras mais importantes e queridas da cena cultural de Minas Gerais. Tive o prazer de ser amigo do 'Bala', de participar em shows e discos dele. Já viajamos juntos para a Espanha, para participar do maior festival gastronômico do mundo, o Madrid Fusion, em 2013”, registrou.

O diretor de teatro Pedro Paulo Cava, fundador do Teatro da Cidade também compartilhou suas lembranças com Célio. “Perdemos mais um dos bons. Célio Balona deixa sua marca na história da vida artística e cultural dessa nossa BH. Célio era a gentileza em pessoa. Sempre sorrindo, afetuoso e disponível”, disse.



Começo de carreira



Célio Balona Passos nasceu em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata de Minas Gerais, em 17 de dezembro de 1938.

Filho de Lourival Passos, representante comercial que teve seis músicas gravadas por Luiz Gonzaga, e de Maria Balona Passos, costureira, se tornou músico, compositor e multi-instrumentista, começando a tocar profissionalmente aos 16 anos. Nos anos 1960, formou seu primeiro grupo, ao lado de Nivaldo Ornelas e Wagner Tiso.



Gravou vários discos, nos quais explorou diferentes estilos muscais, como o jazz e a Bossa Nova, e participou de festivais no Brasil e exterior.

Após um período de 10 anos morando em Florianópolis, onde desenvolveu seu talento como autor de trilhas para cinema, TV e dança, voltou a Belo Horizonte, onde seguiu gravando discos e realizando shows, além de atuar como músico de estúdio para vários artistas brasileiros.



Sua discografia inclui títulos como “Música 18 kilates” (1962), “Balona espetacular” (1966), “Balona bem bolado” (1967), “Um homem uma mulher” (1970), “Balona é o sucesso” (1974), “Garota de Ipanema” (1976), “Imagens” (1982), “Batuquerê” (1992), “Cantigas de roda para ouvir e sonhar” (2002), “Trilhas” (2005) e “Coletânea” (2006). Entre os filmes cujas trilhas sonoras têm sua assinatura figuram “Madre Paulina” (1991) e “Alumbramentos” (2002).



Amigos pianistas



Em 2021, já contabilizando mais de 60 anos de carreira, Balona realizou um antigo sonho de gravar um álbum autoral acompanhado por seus amigos pianistas. Intitulado “Célio Balona & convidados”, o disco contou com as participações de Túlio Mourão, Christiano Caldas, Marilton Borges e Clóvis Aguiar, além do baixista Kiko Mitre e de seu filho, o baterista Pingo Balona. O próprio anfitrião assinou todos os arranjos.

À época, Túlio Mourão destacou o trânsito de Balona com artistas de várias idades. “O fato de ter sido líder de uma grande banda de baile por muitos anos lhe trouxe uma vivência, uma capilaridade. Ele rodou o estado, viajou pelo país e pelo mundo. Sua carreira carrega um significado muito grande. É uma pessoa generosa, extremamente aberta, que não se fechou em nenhum caminho específico. Balona atravessou este mundo com canções. Tem a capacidade de se renovar”, disse.