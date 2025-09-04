Padre Marcelo Rossi relembra luta contra a depressão em post emocionante

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Padre Marcelo Rossi usou as redes sociais nesta quinta-feira (4/9) para compartilhar como foi sua luta contra a depressão. Na publicação, o religioso publicou uma montagem com fotos do “antes e depois” de sua evolução corporal, lembrando o período em que chegou a pesar apenas 60 kg, em 2016, durante um episódio de depressão.

Na legenda, o padre agradeceu às orações dos fiéis e reforçou a importância do equilíbrio físico, mental e espiritual. “Amados, #tbt. Muito obrigado pela ORAÇÃO. Dia 20 maio (meu aniversário natalício 58 anos). Atenção!!! A importância do cuidado com o tripé!!! Corpo, mente e espírito!!! A melhor escolha é a vida. Vocês estão se cuidando?”, escreveu.

Atualmente com 58 anos e 1,95 m de altura, Marcelo Rossi dedica-se à vida sacerdotal e também ao cuidado com a saúde. A publicação tocou diversos fiéis, que fizeram comentários emocionantes.

“Me abandonei, padre Marcelo. Sei que preciso me cuidar mas faltam forças”, confessou um perfil. “A depressão é uma doença terrível”, escreveu outro.

Em um comentário, o padre aconselhou que as pessoas com depressão buscassem ajuda. “[Depressão] não é frescura, mas tem cura”, pontuou.

Em junho de 2024, durante participação no “Domingão com Huck”, da Globo, ele contou detalhes de sua trajetória. Antes de se tornar padre, trabalhou como professor de educação física e serviu ao Exército. Ao longo da vida, enfrentou a obesidade, chegando a pesar 128 kg.

Após o pastor Flávio Amaral, líder do Ministério Libertos por Deus (LPD), insinuar que a depressão do padre Fábio de Melo seria decorrente do “medo de sair do armário”, o padre Marcelo Rossi fez um post com alerta sobre a doença psiquiátrica. Divulgação Marcelo Rossi, que travou luta contra a depressão no passado, compartilhou imagem de 2016 que mostra sua precariedade física à época. "Amados, depressão não é frescura! Mas tem cura, glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial! A alegria do Senhor é nossa força". Reprodução/Instagram No dia 01/02/2024, o Padre Fábio de Melo usou as redes sociais para anunciar uma pausa em sua carreira para se dedicar ao tratamento da depressão. montagem/reprodução redes sociais "Minha recuperação não está sendo fácil, ainda estou me sentindo muito debilitado emocionalmente", explicou. reprodução/redes sociais O último compromisso de Fábio de Melo foi um show no Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no domingo (2/2). divulgação "Muito obrigado pelas inúmeras mensagens de amor e carinho, muito obrigado mesmo, fico até constrangido", agradeceu aos fãs, emocionado. reprodução/redes sociais Em entrevista ao programa "Sem Censura", da TV Brasil, em dezembro/24, Fábio de Melo revelou que tem uma "stalker" que o persegue há cerca de seis anos. reprodução/tv brasil "Ela jura de pés juntos que eu a amo, que sou apaixonado por ela, só que sou fraco e não sou capaz de assumir nosso amor", contou. reprodução/tv brasil Segundo o padre, as tentativas de contato ocorrem pelas redes sociais e o caso jÃ¡ foi encaminhado Ã polÃ­cia. "Ela arruma perfis, eu vou bloqueando. Agora estÃ¡ na polÃ­cia, nÃ£o teve outro jeito", disse FÃ¡bio de Melo. reproduÃ§Ã£o/tv brasil Em outra entrevista, dada no dia 06/12/24 ao programa "The Noite com Danilo Gentili", uma fala do padre na qual ele revelou ter trabalhado durante cinco anos no Carnaval antes de entrar no seminário deu o que falar na web. reprodução/youtube “Eu trabalhava no Carnaval antes de entrar para o seminário, fazia projetos de carros alegóricos e desenvolvimento de enredo”, confessou Fábio de Melo, que fazia os trabalhos carnavalescos na cidade em que nasceu: Formiga, Minas Gerais. reprodução Segundo o religioso, "estava tudo preparado" para ele fazer estágio na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Rio de Janeiro, mas acabou entrando no seminário. "[...] Eu posso viver sem o Carnaval, mas eu não saberia viver sem ser padre", afirmou. reprodução Mineiro de Formiga, o padre Fábio de Melo também é cantor, músico, escritor de livros, professor universitário e apresentador. Ele nasceu em 3 de abril de 1971. Reprodução instagram @pefabiodemelo Com quase 26 milhões de seguidores no Instagram, Fábio de Melo também é considerado um influenciador digital. Aliás, em março/24, ele chegou a ter a conta hackeada na rede social, mas depois recuperou. Suelen Miranda wikimedia commons Além disso, Fábio de Melo tem 15 livros publicados, alguns deles com Gabriel Chalita, professor, palestrante e advogado paulista. Reprodução instagram @pefabiodemelo Entre CDs, DVDs e participações, são mais de 30 trabalhos e sete prêmios, incluindo o de "Melhor Cantor", em 2010, no "Domingão do Faustão", da Globo. Reprodução instagram @pefabiodemelo Na hierarquia católica, um padre está atrás de bispo, arcebispo, cardeal e o papa, mas à frente de diácono. Ele precisa aderir ao celibato, ou seja, não pode se relacionar amorosamente com ninguém. Reprodução instagram @pefabiodemelo Um padre tambÃ©m Ã© quem geralmente conduz missas e outras cerimÃŽnias religiosas como casamentos e batizados. Os padres tambÃ©m ouvem as confissÃµes dos fiÃ©is e lhes dÃ£o um perdÃ£o mediante algumas oraÃ§Ãµes. reproduÃ§Ã£o instagram Em junho/24, uma participação de Fábio de Melo no programa "Altas Horas", da TV Globo, deu o que falar nas redes sociais. Reprodução GShow Para muitos internautas, o padre havia feito harmonização facial e não tinha contado para ninguém. Reprodução instagram @pefabiodemelo Alguns brincaram dizendo que ele estava parecido com o Fofão, personagem infantil do desenho "Balão Mágico" (foto). Outras pessoas apontaram uma semelhança do padre com o personagem Perdigoto, do também desenho "Irmão do Jorel". Renan Katayama/Flickr / instagram/@pefabiodemelo Já outros defenderam o sossego do padre: "Não pode nem envelhecer em paz", comentou um internauta. Reprodução instagram @pefabiodemelo Voltar Próximo

Na ocasião, ele falou sobre como os exercícios físicos foram importantes para que ele recuperasse a saúde física e mental. “Se a pessoa souber a importância de fazer exercício, não é estética, é saúde. Se tomar conta da sua saúde, você vai estar bem e não depender dos outros aos 80 anos”, afirmou na época.

Rossi chegou a descrever, no livro “Metanoia”, que a luta contra a depressão foi o período mais delicado de sua vida. Na obra, ele diz que precisou de fé, tratamento médico e disciplina para se reerguer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros líderes religiosos que enfrentaram depressão