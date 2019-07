Fiel mineiro conta como foi ataque ao padre Marcelo Rossi

Siilas Rocha em grupo de Montes Claros no evento da Canção Nova (foto: Arquivo pessoal)

Siilas Rocha (foto: Arquivo pessoal)

“Não foi algo terreno. Foi algo sobrenatural”. A afirmação é do supervisor de produção Sillas Rocha, de, no Norte de Minas, que, ao episódio que acompanhou na tarde deste domingo, durante uma missa em(SP), onde o padre, que fazia a celebração, . O vídeo que mostra o momento em que o religioso cai do palco se espalhou pelas redes sociais e o fato tornou-se o “trend top” (assunto mais comentado) no Twitter.O ataque ao religioso aconteceu, na comunidade, durante a missa de encerramento da 21ª edição do evento “Acampamento PHN”, que iniciou em 10 de julho. A missa era transmitida pela internet. Conforme mostra o vídeo, o padre Marcello Rossi fazia uma pregação, quando de repente uma mulher de blusa branca corre em direção ao religioso e o empurra. . Ele caiu em cima dos fiéis. Depois, o próprio Marcello Rossi gravou divulgou vídeo, afirmando que está bem. “ Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente".. "Só umas dorzinhas, isso é normal, não quebrou nada. Amém", declarou. O vídeo foi divulgado pela TV Canção Nova.Para Sillas Rocha, que estava na comunidade católica Canção Nova junto com uma caravana de Montes Claros, o padre Marcelo Rossi escapou praticamente ileso e não sofreu fraturas devido à sua fé em Nossa Senhora e Jesus Cristo. “A congregação do padre Marcelo Rossi e a fé dele em Nossa Senhora e emfizeram efeito. Se fosse numa situação normal, uma situação humana, com certeza, ele teria machucado muito, até pelo fato de ser uma pessoa que tem problemas de coluna. Isso é uma grande prova de foi algo sobrenatural e que a consagração dele (do padre Marcelo) não deixou que nada (grave) acontecesse”, afirmou o morador de Montes Claros.Ele disse que considerou que foi “” porque a mulher que atacou o padre Marcelo “passou por cerca de 40 a 50 pessoas e não vista”. De acordo com Sillas, a mulher, que teria transtornos mentais, integrava uma caravana do Rio de Janeiro.A mesma fonte informou que, assim que ocorreu o episódio, a mulher foi retirada do palco e que ela foi acompanhada por um sacerdote, também do Rio de Janeiro, que seria “um padre exorcista”.O supervisor de produção também sobre a reação dosque estavam na Canção Nova imediatamente o ataque ao padre Marcello Rossi. “Houve gritos de susto. Muitos ficaram perplexos após a queda, sem entender o que estava acontecendo. Mas, reagiram com muita fé quando ele (o padre) se levantou. Houve muitas palmas e muita emoção”, relatou Sillas.