Mulher joga padre Marcelo Rossi do palco de evento em São Paulo; veja o vídeo

Uma mulher empurrou o padre Marcelo Rossi do palco de um evento na tarde deste domingo em Cachoeira Paulista (SP). O vídeo que mostra o momento em que o religioso cai do palco se espalhou pelas redes sociais.

Após o incidente, Padre Marcelo Rossi deu entrevista e informou que está bem: "Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpente". O vídeo foi divulgado pela TV Canção Nova. "Só umas dorzinhas, isso é normal, não quebrou nada. Amém". pic.twitter.com/VaEiq9rXF2 %u2014 Portal UAI (@portaluai) 14 de julho de 2019

O ataque ocorreu durante a celebração da missa, que era transmitida ao vivo pela internet. O vídeo mostra a pregação do religioso quando, repentinamente, uma mulher de blusa branca corre na direção do padre e o empurra. Ele cai do palco, enquanto a mulher aparece sorrindo. A câmera se volta para os fiéis assustados. A mulher teria sido contida por policiais militares.Fiéis que participavam da cerimônia relataram nas redes sociais que o padre recebeu atendimento médico, passa bem e conseguiu terminar a missa. Em entrevista concedida após a celebração, ele disse que sentia apenas algumas dores. Assista abaixo:Segundo o site da Canção Nova, o Acampamento PHN está em sua 21º edição e começou em 10 de julho. É um acampamento de férias voltado para jovens católicos com shows, palestras, missas, lual e outras atividades voltadas para a espiritualidade. Neste ano, a expectativa era de que 50 mil pessoas participassem do retiro de cinco dias.“A Canção Nova lamenta o incidente ocorrido com o padre Marcelo Rossi durante a missa que ele presidia neste domingo, 14, em Cachoeira Paulista (SP), no encerramento do Acampamento PHN”, informou o grupo por meio de nota publicada por volta das 18h. A Canção Nova confirmou que ele foi atendido pela equipe médica do evento, presidiu a missa até o fim e passa.