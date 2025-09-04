Mineiro Leonardo Piana ganha o Prêmio Sesc de Literatura
Escritor nascido em Andradas foi o vencedor na categoria Poesia com o livro 'Escalar cansa', que marca sua estreia como poeta
Leonardo Piana, mineiro de Andradas, ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, na categoria Poesia, com o livro “Escalar cansa”. Também foram premiados o paulista Marcus Groza, na categoria Romance, com “Goiás”, e o baiano Abáz, na modalidade Conto, com o livro “Massaranduba”. Os títulos serão publicados pela Editora Senac Rio e cada autor receberá R$ 30 mil.
“Escalar cansa” é a estreia de Piana na poesia. “Para mim, ganhar o prêmio foi uma surpresa, porque eu não era poeta. Talvez agora eu esteja me tornando poeta também”, diz.
Com o romance “Sismógrafo”, o escritor ganhou o Prêmio Cidade de Belo Horizonte em 2020 e foi finalista dos prêmios Jabuti, São Paulo de Literatura e Mix Literário.
Em 2025, ele voltou a receber o Cidade de Belo Horizonte com o romance “Tarde no planeta”, que chega agora às livrarias pela editora Autêntica.