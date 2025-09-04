Assine
overlay
Início Cultura
LIVROS

Mineiro Leonardo Piana ganha o Prêmio Sesc de Literatura

Escritor nascido em Andradas foi o vencedor na categoria Poesia com o livro 'Escalar cansa', que marca sua estreia como poeta

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Escritor Leonardo Piana está de lado lendo livro
Como romancista, Leonardo Piana venceu duas vezes o Prêmio Cidade de Belo Horizonte crédito: Instagram/reprodução

Leonardo Piana, mineiro de Andradas, ganhou o Prêmio Sesc de Literatura, na categoria Poesia, com o livro “Escalar cansa”. Também foram premiados o paulista Marcus Groza, na categoria Romance, com “Goiás”, e o baiano Abáz, na modalidade Conto, com o livro “Massaranduba”. Os títulos serão publicados pela Editora Senac Rio e cada autor receberá R$ 30 mil.

“Escalar cansa” é a estreia de Piana na poesia. “Para mim, ganhar o prêmio foi uma surpresa, porque eu não era poeta. Talvez agora eu esteja me tornando poeta também”, diz.

Leia Mais

Com o romance “Sismógrafo”, o escritor ganhou o Prêmio Cidade de Belo Horizonte em 2020 e foi finalista dos prêmios Jabuti, São Paulo de Literatura e Mix Literário.

Em 2025, ele voltou a receber o Cidade de Belo Horizonte com o romance “Tarde no planeta”, que chega agora às livrarias pela editora Autêntica.

Tópicos relacionados:

cultura literatura livro poesia premio-sesc premio-sesc-de-literatura sesc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay