ATENÇÃO, MOTORISTAS

Ruas de Belo Horizonte mudam de sentido na próxima semana

As mudanças vão ocorrer em quatro ruas das regiões Norte, Centro-Sul e Venda Nova; segundo a BHTrans, o objetivo é gerar maior segurança e fluidez no trânsito

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/09/2025 10:09 - atualizado em 01/09/2025 11:03

Ruas de BH sofrem alterações a partir da próxima semana crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Quatro ruas de diferentes bairros de Belo Horizonte terão o sentido direcional alterado a partir da próxima semana, conforme publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na edição de sábado (30/8).

A decisão da alteração foi tomada pela BHTrans, depois de ser aprovada na Assembleia Geral dos Acionistas, realizada em 26 de junho de 2024. A mudança considera os estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito, gerando maior segurança e fluidez no uso das vias.

As alterações ocorrem na Rua Radialista Joaquim da Fonseca, no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova; na rua Antônio Higino Cláudio, no bairro Piratininga, na Região Norte; na rua Arthur Flávio, no bairro Rio Branco, em Venda Nova, e na rua Oriente, no bairro Serra, na Região Centro-Sul.

O que muda?

A partir do dia 9, o sentido direcional na Rua Radialista Joaquim da Fonseca, no bairro Céu Azul, no trecho entre a Rua Radialista Carlos Lott e a Rua Radialista Antônio Onésimo, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.

No dia 11, duas ruas terão mudanças. O sentido direcional na Rua Antônio Higino Cláudio, no bairro Piratininga, no trecho entre a Rua Araçatuba e a Rua Dalva de Matos, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.

A Rua Arthur Flávio, no bairro Rio Branco, no trecho entre a Rua Coronel João Câmara e a Rua Augusto dos Anjos, atualmente mão dupla, também passará a operar em mão única direcional neste sentido.

Já a partir do dia 18, o sentido direcional na Rua Oriente, no bairro Serra, no trecho entre a Rua Henrique Passini e a Rua Palmira, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido.

