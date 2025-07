Ruas de BH terão sentido alterado a partir desta quarta (30); saiba quais

Três ruas de Belo Horizonte (MG) terão o sentido alterado a partir desta quarta-feira (30/7), segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (29/7).

O sentido direcional na Rua Seis, no trecho entre a Rua Barão de Monte Alto e a Rua Urucanga, no bairro Cardoso, Região Barreiro, atualmente mão dupla, passa a operar em mão única direcional neste sentido a partir de amanhã.

Já as ruas Castelo de Lisboa e Castelo Évora, no bairro Castelo, na Região Pampulha, terão o sentido modificado a partir do dia 6 de agosto. A primeira via, atualmente mão dupla, vai operar em mão única direcional entre a Rua Castelo de Veiros e a Rua Castelo da Beira.

No caso da segunda rua do bairro Castelo, que também opera em mão dupla atualmente, o trecho entre a Rua Castelo de Alcazar e a Rua Castelo da Beira passará a operar em mão única direcional.

Conforme o DOM, a decisão foi tomada considerando estudos técnicos realizados com a finalidade de reorganizar a circulação de trânsito e, assim, gerar maior segurança e fluidez no uso das vias.