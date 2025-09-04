Cantora Bia Lucca lança o EP "Faceira", com show na Casa Outono
Canções são assinadas por Affonsinho, Caminantes, Michel Tasky, Ivana Andrés e Evaldo Nogueira. Apresentação desta quinta (4/9) começa às 20h
compartilheSiga no
Nesta quinta-feira (4/9), a cantora Bia Lucca lança o álbum “Faceira” nas plataformas digitais e faz show às 20h, na Casa Outono, em Belo Horizonte.
De acordo com Bia, o repertório fala da mulher de 60 anos com leveza, destacando a importância de levar a vida com humor e afeto.
Leia Mais
Entre as faixas estão “Quintal da Bia” (Banda Caminantes), “Cozailóviu” e “Sas sies Sions” (ambas de Affonsinho Heliodoro) e “Coração vadio e sucesso” (Evaldo Nogueira e Ivana Andrés).
A Casa Outono fica na Rua Outono, 571, Bairro do Carmo. Ingressos a partir de R$ 60. Informações e reservas pelo telefone (31) 99906-0624.