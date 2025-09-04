Assine
overlay
Início Cultura
Música

Cantora Bia Lucca lança o EP "Faceira", com show na Casa Outono

Canções são assinadas por Affonsinho, Caminantes, Michel Tasky, Ivana Andrés e Evaldo Nogueira. Apresentação desta quinta (4/9) começa às 20h

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/09/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
Cantora Bia Lucca olha para a câmera
Mulheres com 60 anos inspiraram o novo trabalho de Bia Lucca crédito: Ana Paula Couto/divulgação

Nesta quinta-feira (4/9), a cantora Bia Lucca lança o álbum “Faceira” nas plataformas digitais e faz show às 20h, na Casa Outono, em Belo Horizonte.

De acordo com Bia, o repertório fala da mulher de 60 anos com leveza, destacando a importância de levar a vida com humor e afeto.

Leia Mais

Entre as faixas estão “Quintal da Bia” (Banda Caminantes), “Cozailóviu” e “Sas sies Sions” (ambas de Affonsinho Heliodoro) e “Coração vadio e sucesso” (Evaldo Nogueira e Ivana Andrés).

A Casa Outono fica na Rua Outono, 571, Bairro do Carmo. Ingressos a partir de R$ 60. Informações e reservas pelo telefone (31) 99906-0624.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte cantora musica show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay