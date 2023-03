Bia Lucca canta sobre Carnaval de BH em novo single, com show de lançamento

Bia Lucca lança single "Quintal da Bia" em homenagem ao Carnaval de BH (foto: Karen Ramos/Divulgação) A cantora mineira Bia Lucca se inspirou no Carnaval de Belo Horizonte e no movimento cultural “Praia da Estação” para seu novo single, “Quintal da Bia”. Para apresentar ao público, ela marcou um show de lançamento nesta quinta-feira (23/3), às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 571 – Carmo, BH).





A artista chamou a apresentação de “Primavera 5.9”, em comemoração à própria idade. Lucca completa 60 anos em 4 de setembro e a ideia é comemorar sua nova fase: plena, madura e de realização profissional, além de uma celebração à vida.





“Todos nós temos uma história e nunca é tarde para recomeçar, se reinventar e fazer o que se gosta, independentemente da idade. Eu, por exemplo, comecei a cantar profissionalmente após os 50 anos, e espero que com meu exemplo possa inspirar muita gente. Então façamos como a primavera, florescer sempre. Nossa releitura da música Quintal da Bia, da Banda Caminantes, traz uma salsa leve e contagiante”, ressalta a cantora.

Ouça o single:

"Primavera 5.9"





Sob a direção geral de Rubens Aredes e a direção musical de Camila Rocha e Paulinho Fróis, o espetáculo traz um repertório animado, de vários ritmos, e com todas as canções lançadas ao longo de 2022. O público vai conferir músicas de grandes artistas, como Waldir Azevedo, Tom Jobim, Ernesto Nazaré, Toninho Horta, Chico Buarque e Edu Lobo. Bia Lucca interpretará a canção, do novo single, “Quintal da Bia”, da banda mineira Caminantes.





Bia Lucca também cantará canções de seu parceiro musical, compositor, violonista e arranjador Evaldo Nogueira. “Essas músicas foram feitas por Evaldo com a cantora e artista plástica Ivana Andrés”, explica.





A cantora subirá ao palco em companhia da banda formada por Camila Rocha (contrabaixo), Luadson Constâncio (teclado), Lawanda (violão) e Hadá Amaral (bateria). Bia teve preparação vocal de Babaya. “É gratificante ter uma equipe como essa. Eu queria muito reforçar o protagonismo feminino na cena musical mineira”, afirma a cantora.

Ingressos à venda pelo Sympla.

Preços a partir de R$30,00 (lote 1), R$35,00 (lote2) e R$40,00 na portaria do evento (sujeito à lotação).

Informações adicionais e reservas pelo telefone: (31) 99376017.

Bia Lucca

O primeiro contato com o universo musical foi na infância por meio da influência familiar paterna. Belo-horizontina, Bia participava das festas em família que tinham como atração a roda de violão. As irmãs faziam vocais com o irmão, tios e primos. O avô Zito era músico desde os tempos de tropeiro, quando levava café para vender no Rio de Janeiro. Foi fundador da banda Santa Cecília, em Inhapim (MG). O pai, Altair Chagas, também era um excelente cantor.





A musicalidade também exerceu um papel importante na fase da adolescência, uma vez que Bia enveredou-se pelo caminho teatral. À época um dos requisitos para os trabalhos era saber cantar.

Antes disso, no início dos anos 1980, cursou Artes Dramáticas na Fundação Clóvis Salgado, por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica – Cefart (Palácio das Artes). Também ajudou a fundar o grupo Minas Artes Gerais, conhecido pelo show adulto de variedades “Sem nexo, sem plexo” e pelo espetáculo teatral infantil “Os Alegríssimos”, que era apresentado semanalmente no extinto programa “Clubinho” da Tia Dulce, na TV Alterosa. Entre 1982 e 1983, atuou em “Jeitinho brasileiro”, “Quem roubou o branco do mundo” e “O quarto que virou circo”.





O amor à arte fez com que Bia deixasse seu trabalho como bancária, em 1986, e também a faculdade, para se dedicar à profissão de atriz e produtora cultural. Como era fluente em inglês, dava aulas desse idioma para cobrir suas despesas. E com essa habilidade e a experiência adquirida na produção teatral, foi convidada a trabalhar como produtora na Quilombo Criação e Produção, na turnê nacional de Milton Nascimento, em 1989, e em 1990 foi contratada como assistente de produção internacional.





De funcionária pública concursada, de 1991 a 2015, passou a se dedicar ao que mais gosta, cantar. E assim deu início à carreira solo profissional com estreia oficial em 2018. De lá para cá, inúmeros têm sido os projetos na área musical, como apresentações em espaços culturais, lives, gravações de canções e clipes. Já lançou 1 EP e vários singles. Versátil, canta diversos estilos.