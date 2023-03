Flávio Venturini lança clipe com Annie Haslam, cantora da banda Renaissance

Flávio Venturini e Annie Haslam se encontraram em junho do ano passado, em Nova Lima, para gravar antiga parceria da dupla (foto: Acervo/Flávio Venturini)





“Poetry of the birds” é o nome do single e do clipe que Flávio Venturini e Annie Haslam, cantora da banda Renaissance, lançam nesta segunda-feira (20/3). O mineiro fez melodia e harmonia, enquanto a inglesa se encarregou da letra. A gravação contou com os convidados especiais Marcus Viana (violino) e Christiano Caldas (piano).









Deu tudo certo. A dupla fez quatro shows em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. “Montei uma banda bacana e durante nossa convivência rolou a história de a gente fazer uma canção juntos”, relembra.

Homenagem no Palácio das Artes

Annie pediu a melodia, Flávio mandou e ela escreveu a letra de “Poetry of the birds” (“Poesia dos pássaros”, em tradução livre). Mas ficou por isso mesmo. Tempos depois, o mineiro conheceu Luiz Octavio Drummond, que representava a cantora no Brasil. Ficou sabendo que ela adorava a música dos dois. “Certa vez, Annie até parou o show que fazia no Palácio das Artes para falar de mim, que estava na plateia”, recorda.





Houve a pandemia e o cancelamento de shows de Annie no Brasil. Em junho do ano passado, ela retornou à capital mineira. Flávio aproveitou para gravar clipe e single com a parceira inglesa, tudo registrado no estúdio Sonastério, em Nova Lima, diante das montanhas. Isso ocorreu no dia 8, quando a cantora completou 75 anos. “Levamos até um bolo para o estúdio”, revela.





“É um encontro interessante, gosto muito do rock progressivo. Além de tudo, ela tem uma voz belíssima”, comenta o mineiro. “Infelizmente, não pude assinar Flávio Venturini e Annie Haslam, por causa da burocracia brasileira. Então, tive de colocar Flávio Venturini com participação especial de Annie Haslam.”





“Poetry of the birds” vai fazer parte do novo lançamento de Flávio, batizado “Coração adentro”, título da canção composta por ele e Murilo Antunes. A parceria com Annie abrirá o álbum, que começa a ser produzido esta semana.

Venturini diz que o novo disco será autoral, assim como o anterior, “Paisagens Sonoras”, mas a data de lançamento ainda não foi definida.





“Estou com agenda cheia e agora ainda me assumi com meu próprio empresário. Confesso que estou gostando de gerir a carreira”, comenta. “A essa altura, já sei de tudo e como quero que seja. A gente dirigindo a coisa realmente sai do jeito que queremos”, afirma, deixando claro que conta com a ajuda de produtores e amigos em sua nova empreitada.

“POETRY OF THE BIRDS”

Single e clipe de Flávio Venturini e Annie Haslam. Participação especial: Marcus Viana e Christiano Caldas. Disponível nas plataformas digitais