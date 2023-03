Natascha Falcão lança 'Ave mulher', apostando na sonoridade pós-manguebeat

Natascha Falcão buscou na lenda da ave mulher e no universo místico nordestino inspiração para seu álbum de estreia (foto: Rikko Oliveira/divulgação)



Lenda do agreste pernambucano inspirou o álbum “Ave mulher”, lançado pela cantora recifense Natascha Falcão, com produção de Beto Lemos e Carlos do Complexo. Sonoridades do coco, maracatu, frevo, ciranda, forró e mangue beat estão presentes no álbum de estreia da artista.





BEATS

Toques de modernidade vêm de Carlos do Complexo, natural do Engenho da Rainha, no Rio de Janeiro, artista com referências de jazz, R&B e funk, que com seus beats buscou incrementar, com respeito e cuidado, os ritmos do Nordeste.





“Queria um álbum raiz e revolução. Ele traz revolução na poesia e no som, acho que tem uma sutileza sofisticada. Carlos do Complexo conseguiu fazer isso: sem tirar a raiz, colocar o design de som com beats e texturas de maneira muito delicada”, afirma Natascha, que mora há 10 anos no Rio de Janeiro.





O produtor Beto Lemos, cantor e multi-instrumentista nordestino, assumiu coro, guitarra, violão, rabeca, baixo e percussão nas faixas do álbum.





“Carlos é um maestro e foi muito lindo juntar os dois. Eu, Beto e Carlos do Complexo fomos nos ouvindo com muito cuidado, para cada um poder colocar sua marca ali”, diz Nastascha.





A ave mulher da lenda é um ser místico, belo e livre, que carrega consigo o amor e a espiritualidade feminina, diz ela. Aliás, o Falcão do sobrenome de Natascha também remete a leveza e à liberdade.





A cantora e compositora explica que o projeto está ligado à sua vontade de expressar o arquétipo feminino contemporâneo. O processo de criação começou em 2019 e atravessou o turbulento período da pandemia. Em 2021, numa espécie de pré-estreia, Natascha apresentou as canções no Festival Mimo, no Rio de Janeiro.





Durante esse período, acredita ter conseguido chegar à tranquilidade necessária para produzir um projeto completo. “Fiz, escrevi, pensei, investi e pesquisei tanto... Falei tanto sobre ele, que hoje o que mais quero é que ele fale por si”, afirma.





Natascha explora seu lado compositora em “Banho de flor” e “Feito vento”, parcerias com Marina Duarte; “Mastigar estrelas”, com Rafael Duarte; e “Mapa da alegria” com Beto Lemos e Marco Axé.





“Banho de flor” surgiu do desejo da pernambucana de cantar coco. Nessa letra romântica, Natascha expressa a saudade de se apaixonar, abordando a intimidade com o seu amor. O clipe foi lançado em abril de 2021.





“Feito vento” era originalmente uma letra de Marina Duarte pela qual Natascha se encantou. A versão do álbum é assinada por Natascha e Marina. “Mastigar estrelas” é parceria antiga com o amigo Rafael Duarte – canção capaz de “mexer com as placas tectônicas da emoção”, diz ela, citando Lucas dos Prazeres.





“Mapa da alegria” veio da parceria de anos de Natascha com Marcos Axé e Beto Lemos, canção feita inicialmente para a trilha de um desfile.





Já “Por que” é releitura da composição do pernambucano Otto lançada em 2001, que encantou a adolescente Natascha. “Amava essa música, achava tão linda, tão triste. Sempre quis gravá-la”, diz.





“Adeus”, de Bia Marinho, virou single e primeiro videoclipe oficial lançado por ela, há cinco anos. As outras faixas são “Ave Mulher”, de Beto Lemos; “Insinanças”, de Cleilson Ribeiro e Lifanco Kariri; “Coco que eu sei”, de Nilton Junior; “Seu grito”, de Aurinha do Coco, guardiã do coco de roda; “Salto no abismo”, de Bráulio Tavares e Alfredo Del Penho; e “Balada da sibita baleada”, de Anaíra Mahin.





Além de cantora e compositora, Natascha Falcão é atriz. Participou da novela “Mar do sertão” (Globo), cantando no casamento dos personagens Candoca e Zé Paulino a convite do diretor Allan Fiterman. Em “Vai na fé”, exibida na faixa das 19h pela emissora, faz participação especial como Carmem, amante de Lui Lorenzo (José Loreto).

TURNÊ

Com o desejo de voar como a “ave mulher” da canção, a pernambucana planeja circular em Pernambuco com o show e também levar sua música para todo o Brasil.





O voo, aliás, já começou. Em 9 de março, ela se apresentou no Sesc Campos e no dia 11, no Sesc Teresópolis, no interior fluminense. Em abril, vai cantar nas unidades cariocas do Sesc – Quitandinha, Tijuca e Copacabana.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria



(foto: Biscoito Fino/reprodução)

“AVE MULHER” • Álbum de Natascha Falcão • Biscoito Fino • 12 faixas • Disponível nas plataformas digitais