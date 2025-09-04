Delia Fischer traz sua bossa a BH nesta sexta-feira (5/9)

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Já faz muito tempo. A cantora, compositora, pianista e arranjadora carioca Delia Fischer não se lembra da última vez em que se apresentou em Belo Horizonte. Mas se recorda bem do início de sua trajetória na cidade, ao chegar, com seu grupo, para um show. O baterista foi o bamba mineiro Lincoln Cheib, que ensaiou no próprio dia da apresentação.

“Estou meio revivendo essa situação tantos anos depois”, comenta Delia. Nesta sexta-feira (5/9), ela se apresenta no Clube de Jazz ao lado do contrabaixista Matias Correa e do próprio Lincoln. Parte do repertório virá de seu sexto álbum solo, “Beyond bossa”.

Lançado no ano passado pelo selo norte-americano Origin Records, é o primeiro trabalho de Delia voltado para o mercado internacional.

O repertório, autoral, traz versões em inglês (e uma série de participações, Marcos Valle, Pretinho da Serra e Luciana Souza entre os convidados) de canções de seu disco anterior, “Tempo mínimo” (2019). Por esse trabalho, ela recebeu indicação ao Grammy Latino de Álbum Brasileiro de MPB – em 2021, concorreu pela segunda vez ao prêmio com “H.O.J.E.”.

“Não quero me amarrar só no disco novo. Há uma parte mineira do show, com Beto Guedes, Flávio Venturini e Milton Nascimento”, conta Delia.

Como instrumentista, pois sua formação é o piano, ela tocou com alguns dos grandes daqui. Até o início dos anos 1990, Delia integrou o Duo Fênix com o pianista, compositor e arranjador Claudio Dauelsberg, voltado para o jazz instrumental.

Quando deixou o duo, acompanhou muita gente: Toninho Horta e Nivaldo Ornelas foram dois dos mineiros com quem Delia tocou em sua fase “sidewoman”. A carreira solo só teve início efetivamente com “Antonio” (1998), disco instrumental produzido por Egberto Gismonti.

Delia começou a cantar a partir de “Presente” (2010). Desde então, vem enveredando na canção, como autora e intérprete. Neste ano, lançou dois singles, “Eu canto pro dia nascer”, com Roberto Menescal, e “Festa do coração”, com Zélia Duncan.

No show desta sexta-feira, ela vai apresentar inédita com Zélia. “Fiz há pouco um sarau no Rio e estou achando divertido mostrar um work in progress”, conta Delia.

“Planeta mulher”, a nova parceria com Zélia Duncan, nasceu a partir da viagem recente de Delia pelo Norte do país.

“Eu tinha voltado de Alter do Chão e comentado com ela da presença de lideranças femininas nas comunidades indígenas. Lá existem as majés (feminino de pajés), achei o maior barato. Aí a Zélia fez uma letra muito bonita”, conta.

DELIA FISCHER

Show nesta sexta-feira (5/9), às 21h, no Clube de Jazz (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Ingressos de R$ 20 a R$ 160, à venda na plataforma Sympla.