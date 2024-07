O cantor e compositor Tino Gomes celebra 50 anos de carreira em nova turnê que começa por Nova Lima, na Grande BH, nesta sexta-feira (5/7), às 20h, em show gratuito no Teatro Municipal da cidade (Praça Bernardino de Lima – Centro).

No palco, o artista de Montes Claros apresenta sucessos como “Desentoado”, “Sideral” e “Montesclareou”(ambas em parceria com Georgino Júnior) e “London Moc” (com Paulão Oliveira), além de novas composições.

Tino começou sua trajetória artística com o Grupo Raízes, o qual ajudou a fundar. No espetáculo “Viva Elza”, no Teatro Brasileiro de Comédia, o Raízes cantou quatro músicas. Com a chance dada por Elza Soares, o artista mineiro não parou mais.

Leia também: Vitor Santana e Elodie Bouny celebram o violão em show em BH

Tambores e Beatles

Seu primeiro álbum solo foi produzido por Ivan Lins e lançado pela Bemol. De lá pra cá, são 18 discos. Tino Gomes se caracteriza por misturar ancestralidade com seu fazer artístico. São tambores de catopês ecoando em “Abbey road”, são os Beatles nas violas da marujada pelas ruas de Montes Claros, são as influências dos sons das violas de Tião Carreiro.

Os ingressos para o show podem ser retirados, das 16h às 19h30, na bilheteria do teatro, no dia do show.