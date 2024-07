Violonista Vitor Santana terá a companhia de Elodie Bouny, com quem já compôs seis músicas inéditas, que serão apresentadas no show desta noite

O cantor, compositor e violonista Vitor Santana se apresenta nesta quarta-feira (3/7), às 20h, no Teatro de Bolso Sesiminas, ao lado da violonista franco-venezuelana Elodie Bouny. O artista português João Pires, parceiro de Santana no projeto Coladera, é o convidado da noite e fará participação especial no show, que contará com canções inéditas e do repertório da dupla.



Vitor conta que o show de hoje é uma aventura musical, mas que deu certo. “Em 2023, estava em turnê com o Coladera e meu parceiro João Pires, em Portugal, onde conheci Elodie. Ela me surpreendeu bastante, pois é uma grande violonista e ganhadora de vários concursos. Nasceu na Venezuela, mas foi criada na França e tem toda uma formação do violão erudito, clássico, além de ser professora e compositora, não só de canções, mas também de peças eruditas para violão.”



O artista lembra que Elodie já era encantada pela música brasileira, pois foi casada com o violonista gaúcho Yamandu Costa, com quem tem dois filhos. “A partir de três encontros musicais nossos, resolvemos compor algo juntos e conseguimos chegar a um formato. Sabíamos que era uma coisa que daria certo, mas não tínhamos nenhuma certeza disso. Então, jogamos no abismo da criação e agora estamos, desde a semana passada, em uma imersão completamente prolífica e com seis músicas prontas, portanto quase um álbum.”



Herança afro-indígena

Segundo Vitor, os encontros em BH têm sido frutíferos. “Cada dia está sendo como se fosse uma semana e estamos conseguindo chegar a temas e canções variadas. Desde canções mais melódicas, a coisas ligadas à herança africana e afro-indígena. A capacidade musical de Elodie é bem grande, tanto na habilidade quanto no conhecimento técnico, além de um alto nível. É surpreendente.”

Quanto à presença de João Pires na apresentação desta quarta, Vitor adianta que ele veio de Portugal para começarem a preparar o terceiro disco do Coladera. “E coincidiu dele estar nesse show. Vamos fazer uma celebração de violões. Estamos com todos os arranjos prontos e com as seis músicas inéditas, compostas por mim e Elodie, além de outras suplentes. Ela mostrará também um pouco do seu violão sol. Depois chamaremos ao palco o nosso convidado e, no final, celebraremos três violões: o francês, o português e o brasileiro.”



Coladera

Sobre o Coladera, que já tem dois discos lançados – “Coladera” (2013) e "Coladera la dôtu lado" (2018) –, a expectativa é para o lançamento do terceiro álbum do grupo no ano que vem, garante Vitor Santana. “O João Pires chegou para finalizarmos os arranjos e a gravação será no segundo semestre. Estou focado nesse projeto do 'Coladera 3' e agora com a grata surpresa de ter seis músicas compostas com Elodie e quem sabe um novo disco? Alguma coisa a gente vai fazer, porque a arte falou mais forte.”

“VITOR SANTANA E ELODIE BOUNY”

Nesta quarta-feira (3/7), às 20h, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda na bilheteria local.

Informações: (31) 3241-7168.