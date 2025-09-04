Raul Gil, de 87 anos, é internado após mal-estar em São Paulo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite dessa quarta-feira (3/9) no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir uma indisposição. A informação foi confirmada pelo filho dele, Raul Gil Júnior.

“Meu pai passou por uma indisposição hoje à noite e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível”, declarou Raul Jr.

Inicialmente, a assessoria do apresentador informou que ele havia dado entrada no Hospital Albert Einstein. No entanto, mais tarde, o filho corrigiu a informação, confirmando que o comunicador está no Hospital Moriah. A CNN apurou que Raul chegou a ir ao Einstein, mas foi posteriormente encaminhado ao Moriah, onde permanece em observação.

Até o momento, o hospital não divulgou boletim médico oficial sobre o estado de saúde do apresentador. Ícone da televisão brasileira, Raul Gil encerrou seu programa no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos de exibição ininterrupta. Atualmente, ele e o filho desenvolvem conteúdos voltados para as redes sociais, adaptando sua carreira para as novas plataformas digitais.

Histórico recente de saúde

Em maio de 2023, Raul Gil foi submetido a um procedimento de raspagem da próstata no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar o aumento da glândula, que pode causar obstrução urinária. Na ocasião, ele afirmou que a cirurgia “foi um sucesso” e que se recuperava bem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Relembre a trajetória de Raul Gil