Raul Gil, de 87 anos, é internado após mal-estar em São Paulo
Apresentador passou por exames e está em observação. Filho tranquilizou os fãs
compartilheSiga no
O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite dessa quarta-feira (3/9) no Hospital Moriah, em São Paulo, após sentir uma indisposição. A informação foi confirmada pelo filho dele, Raul Gil Júnior.
“Meu pai passou por uma indisposição hoje à noite e foi até o hospital, que fica perto da casa dele, para fazer alguns exames. Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento, fazendo o máximo possível”, declarou Raul Jr.
Leia Mais
Inicialmente, a assessoria do apresentador informou que ele havia dado entrada no Hospital Albert Einstein. No entanto, mais tarde, o filho corrigiu a informação, confirmando que o comunicador está no Hospital Moriah. A CNN apurou que Raul chegou a ir ao Einstein, mas foi posteriormente encaminhado ao Moriah, onde permanece em observação.
Até o momento, o hospital não divulgou boletim médico oficial sobre o estado de saúde do apresentador. Ícone da televisão brasileira, Raul Gil encerrou seu programa no SBT em dezembro de 2024, após 14 anos de exibição ininterrupta. Atualmente, ele e o filho desenvolvem conteúdos voltados para as redes sociais, adaptando sua carreira para as novas plataformas digitais.
Histórico recente de saúde
Em maio de 2023, Raul Gil foi submetido a um procedimento de raspagem da próstata no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar o aumento da glândula, que pode causar obstrução urinária. Na ocasião, ele afirmou que a cirurgia “foi um sucesso” e que se recuperava bem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Relembre a trajetória de Raul Gil
- Antes da TV, Raul Gil começou sua carreira artística como cantor de boleros e apresentador de shows musicais em casas noturnas;
- Em 1967, fez sua primeira aparição na TV Record, onde começou a ganhar visibilidade como apresentador;
- Passou por diversas emissoras, como Excelsior, Tupi, Manchete, Band, Record e SBT, sempre levando ao ar programas de auditório com música, humor e revelação de talentos;
- Ficou conhecido por criar e valorizar atrações como “Quem Sabe, Canta, Quem Não Sabe, Dança” e “Banquinho”, que revelaram inúmeros artistas para o grande público;
- Raul foi responsável por lançar ou impulsionar carreiras de nomes como Yasmin Santos, Leandro & Leonardo, Ivete Sangalo, e até mesmo Maisa Silva, quando criança;
- Sua mais longa permanência foi no SBT, onde comandou o Programa Raul Gil de 2010 a dezembro de 2024, encerrando um ciclo de 14 anos;
- Tornou-se marca registrada com seu jeito carismático, humor simples e a frase célebre: “Vocês querem que eu vá embora?”;
- Com mais de cinco décadas de carreira, Raul se consolidou como um dos apresentadores mais queridos e tradicionais da televisão brasileira;
- Após deixar a TV aberta, passou a investir em conteúdos digitais ao lado do filho, Raul Gil Jr.