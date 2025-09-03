Assine
overlay
Início Cultura
VIRALIZOU

Gafe em 'Vale tudo' mostra personagem com três mãos e repercute na web

Cena com Humberto Carrão gerou memes e críticas sobre falhas de roteiro e incoerências da novela

Publicidade
Carregando...
AM
ANAHI MARTINHO
AM
ANAHI MARTINHO
Repórter
03/09/2025 17:00

compartilhe

Siga no
x
Cena de Humberto Carrão segurando o celular com duas mãos enquanto aparece tocando o rosto gerou comentários online
Cena de Humberto Carrão segurando o celular com duas mãos enquanto aparece tocando o rosto gerou comentários online crédito: Globo/ Reprodução

Uma falha de gravação na novela "Vale Tudo" deu o que falar na internet. No capítulo da última terça-feira (2/9), o personagem de Humberto Carrão apareceu com três mãos.

Na cena, Afonso acompanhava o ultrassom de Solange (Alice Wegmann) por vídeo chamada. Enquanto ele segurava o celular com as duas mãos, aparecia na tela do mesmo celular com uma das mãos no rosto.

Espectadores recorrem ao Reclame Aqui para se queixar de 'Vale Tudo'

Cauã Reymond elogia ator mineiro nos bastidores de ‘Vale tudo’

Em redes sociais como o X, telespectadores notaram a falha, o que somou-se a críticas que a novela vem recebendo em relação a buracos no roteiro ou situações inverossímeis.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A própria narrativa do câncer de Afonso tem sido alvo de reclamações dos telespectadores, principalmente pelo arco dramático repentino e pela inclusão de uma narrativa que não havia na novela original e que alguns consideraram gratuita.

Tópicos relacionados:

meme novela tv vale-tudo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay