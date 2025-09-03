Um em cada quatro brasileiros já fez dívida para ir a shows

Segundo um levantamento feito pelo Serasa, 24% dos brasileiros já se endividaram para poder participar de shows, e 44% colocam o preço dos ingressos como o principal impedimento para estar em eventos do tipo. A distância aparece em segundo lugar (19%), seguida pela falta de tempo (17%).

Por outro lado, a pesquisa, realizada em parceria com o Instituto Opinion Box, mostra que 47% dos participantes guardam dinheiro com antecedência para garantir a sua presença em shows.

É o tipo de ocasião que costuma exigir preços bastante altos dos brasileiros. Não por acaso, 50% dos entrevistados afirmam gastar entre R$ 101 e R$ 300 reais em ingressos para shows, 20% gastam até R$100 e 31% gastam entre R$ 301 e R$ 500.

Ingressos são só o começo da conta

Mas as despesas relacionadas a shows vão muito além dos bilhetes. O estudo do Seara também mostra que os custos adicionais se dividem, especialmente, entre alimentação e bebidas (64%), camisetas, bonés e pôsteres (20%), pulseiras e lembranças (19%), itens e acessórios de moda (14%) e experiências VIP e outros tipos de upgrades (12%).

Isso sem falar das viagens. Entre aqueles que atravessam quilômetros e quilômetros para assistir aos seus artistas favoritos, 36% dizem gastar, em média, mais de R$ 1.000.

Indo além, o levantamento revela que 38% dos brasileiros dizem não se importar em pagar caro com ingressos para testemunhar artistas de quem são fãs.

Planejamento financeiro

"Os festivais de música são experiências únicas, mas também exigem planejamento financeiro. Organizar o orçamento, reservar recursos com antecedência e avaliar formas de pagamento são passos essenciais para aproveitar o evento sem transformar o prazer em dívida", diz Rodrigo Costa, especialista da Serasa em educação financeira.

Entre as tentativas de diluição dos gastos com eventos do tipo, 36% escolhem o parcelamento e 45% das compras são realizadas via cartão de crédito, em parcelas sem juros. O Pix aparece pouco atrás, com 38%.

Como um todo, a pesquisa reforça a diferença do planejamento financeiro para a presença em shows e revela que 22% dos brasileiros interpretam esses eventos como formas de gerar renda extra.

"A alta demanda por serviços rápidos, como alimentos, bebidas ou produtos do ídolo em questão, é uma ótima forma de gerar renda extra em shows e festivais", indica Rodrigo. "Para aqueles que já buscam esses espaços, o ideal é separar o valor recebido do salário fixo, guardando uma porcentagem do lucro para adquirir mais produtos para a venda do próximo evento."