Carlos Francisco, ator de 'Marte Um', ganha homenagem da 19ª CineBH

O mineiro Carlos Francisco, de 63 anos, será o ilustre homenageado da 19ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que começa em 23 de setembro. O ator chamou a atenção como Wellington, o pai de família do longa “Marte Um” (2022), de Gabriel Martins, e no papel de Damiano, morador da pequena vila do sertão em “Bacurau” (2019), longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Atualmente, faz parte do elenco de “O agente secreto”, filme de Kleber que vai abrir a mostra mineira no dia 23.

Carlos Francisco ingressou no teatro amador em São Paulo, para onde se mudou nos anos 1990. Trabalhava como vendedor de caminhões e estudava para ser ator.

Na capital paulista, o mineiro participou de cursos na Oficina Cultural Oswald de Andrade e fundou o Grupo Folias. Em 2005, estreou no cinema sob direção de Bruno Barreto, no longa “O casamento de Romeu e Julieta”. Mais recentemente, Carlos fez vários trabalhos com a produtora mineira Filmes de Plástico.

Até a próxima quarta-feira, 10 de setembro, a 19ª CineBH recebe inscrições de escolas para o projeto Cine-Expressão – A Escola Vai ao Cinema, programa educativo voltado para crianças, adolescentes e jovens.

De 24 a 26 de setembro, o Cine-Expressão exibirá 15 curtas em sessões por faixa etária, seguidas de debates e entrega de material pedagógico ligado à experiência em sala de aula. As exibições ocorrerão no Teatro Sesiminas, Cine Santa Tereza e Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site cinebh.com.br.