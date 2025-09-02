‘Ainda estou aqui’ conquista mais um prêmio inédito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme ‘Ainda estou aqui’ acaba de ganhar mais um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Desta vez, o longa dirigido por Walter Salles, foi eleito o Melhor Filme do Ano pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI).

O prêmio, chamado Grand Prix FIPRESCI 2025, é resultado de uma votação on-line que reuniu 739 membros da centenária associação, formada por críticos e jornalistas especializados em cinema de 75 países. A entrega será realizada na sessão de abertura do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no dia 19 de setembro, com a presença do diretor.

Desde a sua criação, em 1999, a FIPRESCI nunca havia concedido o Grand Prix a um filme brasileiro. Entre os premiados ao longo da história estão nomes consagrados como Jean-Luc Godard, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Ryusuke Hamaguchi, Aki Kaurismäki, Paul Thomas Anderson, Terrence Malick, Yorgos Lanthimos, Jafar Panahi e Chloé Zhao.

Walter Salles já havia sido reconhecido pela FIPRESCI em 2018 com o Prêmio pelo Conjunto da Obra, dedicado a realizadores latino-americanos. Além disso, “Ainda estou aqui” foi premiado em janeiro como Melhor Longa-Metragem Internacional pela mesma federação, durante o Festival de Cinema de Palm Springs.

A história se passa no Rio de Janeiro, início dos anos 70, em meio ao endurecimento da ditadura militar. A narrativa acompanha a família Paiva – Rubens, Eunice e seus cinco filhos – que vive à beira da praia, de portas abertas para amigos.

Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino do marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e a traçar um novo futuro para si e seus filhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, o longa traz uma história emocionante que redefine a memória da ditadura brasileira, mostrando o impacto pessoal e coletivo dos anos de repressão.

O filme "Ainda estou aqui" conta a história da família de Eunice e do ex-deputado Rubens Paiva, destroçada pela ditadura militar. Em 1971, o parlamentar cassado foi levado de casa no Leblon, no Rio de Janeiro, por agentes do governo e nunca mais voltou. Seu corpo jamais foi encontrado. Nesta foto, Rubens e Eunice estão com os filhos Vera, Eliana, Marcelo, Ana Lúcia e Maria Beatriz, além de dona Cici, mãe do ex-deputado. Objetiva/reprodução Em 2015, Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice e Rubens Paiva, publicou o livro "Ainda estou aqui", contando o drama da família após o desaparecimento do pai, levado por agentes da ditadura militar em 1971. Eunice lutou muito para que o Estado se responsabilizasse pelo assassinato do marido. O atestado de óbito do ex-deputado só foi emitido em fevereiro de 1996. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que Rubens foi torturado e morto nas dependências do Destacamento de Operações e Informações (DOI) do I Exército, no Rio de Janeiro. Posteriormente, Eunice enfrentaria o Alzheimer por 14 anos. O escritor foi ao Festival de Veneza, em setembro de 2024, para o lançamento do filme. Marco Bertorello/AFP O cineasta Walter Salles frequentava a casa dos Paiva no Leblon e se lembra de vê-la fechada em janeiro de 1971, depois do sequestro de Rubens. Tinha 14 anos e era amigo de Nalu, filha de Eunice e Rubens Paiva. O livro "Ainda estou aqui" emocionou o diretor. Em 2017, ele decidiu filmar a história de Eunice. As filmagens (foto) ocorreram em 2023. Sony Pictures/reprodução Fernanda Torres faz o papel de Eunice Paiva, atuação que lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, em janeiro de 2025. O longa estreou no Festival de Veneza, na Itália, em setembro de 2024. Fernanda mostra Eunice contida, determinada a não deixar os filhos sucumbirem diante da tragédia e lutadora incansável pelo esclarecimento do assassinato do marido por agentes do Estado Sony Pictures/divulgação Selton Mello, intérprete de Rubens Paiva no filme, comemorou as indicações nas redes sociais. Sony Pictures/divulgação Fernanda Montenegro arrebatou público e crítica em sua pequena, mas muito marcante, participação em "Ainda estou aqui". Ela faz o papel da idosa Eunice Paiva, que enfrentou o Alzheimer por 14 anos e morreu em 2018, aos 86 anos. Eunice, até então dedicada dona de casa, reagiu à morte do marido e se transformou em respeitada advogada especializada em direitos indígenas. Sony Pictures/divulgação O elenco de "Ainda estou aqui" conta com um jovem talento mineiro: a atriz Bárbara Luz faz o papel de Nalu, filha do meio do casal Paiva, amiga do então adolescente e futuro cineasta Walter Salles. Bárbara é filha de Eduardo Moreira e Inês Peixoto, atores do Grupo Galpão. Ela mora em Paris, onde estuda teatro na Sorbonne e trabalha como baby sitter. Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Em clima de Copa do Mundo, o Brasil torce por "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres. A surpreendente vitória da brasileira como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro foi muito comemorada no país. Fernanda não esperava o prêmio americano, inédito para o Brasil. Surpresa e feliz, ela homenageou a mãe, Fernanda Montenegro, ao receber o troféu em 5 de janeiro, em Los Angeles. A brasileira concorreu com as estrelas Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Kate Winslet e Pamela Anderson. Robyn Beck/AFP "Ainda estou aqui" se tornou fenômeno de bilheteria no Brasil e vem chamando a atenção do público e da crítica no exterior. Recebeu vários prêmios, como o de Melhor Roteiro no Festival de Veneza, para Murilo Hauser e Heitor Lorega (foto); o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, para Fernanda Torres; Melhor Filme Internacional no Festival de Palm Springs, nos EUA; Melhor Atriz em Filme Internacional no Critics Choice Awards, nos EUA, para Fernanda Torres; Melhor Filme na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema de Vancouver, no Canadá; Melhor Filme no Festival de Cinema de Mill Valley, nos Estados Unidos. Alberto Pizzoli/AFP Voltar Próximo

Quais os prêmios que ‘Ainda estou aqui’ ganhou?

O filme também foi selecionado para mais de 50 festivais no Brasil e no exterior, consolidando-se como um dos mais importantes longas da cinematografia nacional recente.