‘Ainda estou aqui’ conquista mais um prêmio inédito
Filme de Walter Salles é o primeiro longa nacional a receber o prêmio de Melhor Filme do Ano da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica
O filme ‘Ainda estou aqui’ acaba de ganhar mais um prêmio inédito para o cinema brasileiro. Desta vez, o longa dirigido por Walter Salles, foi eleito o Melhor Filme do Ano pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (FIPRESCI).
O prêmio, chamado Grand Prix FIPRESCI 2025, é resultado de uma votação on-line que reuniu 739 membros da centenária associação, formada por críticos e jornalistas especializados em cinema de 75 países. A entrega será realizada na sessão de abertura do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, no dia 19 de setembro, com a presença do diretor.
Desde a sua criação, em 1999, a FIPRESCI nunca havia concedido o Grand Prix a um filme brasileiro. Entre os premiados ao longo da história estão nomes consagrados como Jean-Luc Godard, Pedro Almodóvar, Alfonso Cuarón, Ryusuke Hamaguchi, Aki Kaurismäki, Paul Thomas Anderson, Terrence Malick, Yorgos Lanthimos, Jafar Panahi e Chloé Zhao.
Walter Salles já havia sido reconhecido pela FIPRESCI em 2018 com o Prêmio pelo Conjunto da Obra, dedicado a realizadores latino-americanos. Além disso, “Ainda estou aqui” foi premiado em janeiro como Melhor Longa-Metragem Internacional pela mesma federação, durante o Festival de Cinema de Palm Springs.
A história se passa no Rio de Janeiro, início dos anos 70, em meio ao endurecimento da ditadura militar. A narrativa acompanha a família Paiva – Rubens, Eunice e seus cinco filhos – que vive à beira da praia, de portas abertas para amigos.
Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino do marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e a traçar um novo futuro para si e seus filhos.
Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, o longa traz uma história emocionante que redefine a memória da ditadura brasileira, mostrando o impacto pessoal e coletivo dos anos de repressão.
Quais os prêmios que ‘Ainda estou aqui’ ganhou?
- Oscar - Melhor Filme Internacional;
- Grande Prêmio FIPRESCI - Melhor Filme do Ano;
- Prêmio Grande Otelo - Melhor Atriz Longa-Metragem (Fernanda Torres); Melhor Ator Longa-Metragem (Selton Mello); Melhor Direção de Fotografia; Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Direção de Arte; Melhor Figurino; Melhor Maquiagem; Melhor Efeito Visual; Melhor Montagem; Melhor Som; Melhor Trilha Sonora; Melhor Longa-Metragem Ficção; Melhor Direção;
- Sec Awards - Filme do Ano; Filme Nacional do Ano; Filme Favorito do Ano; Personalidade do Ano (Fernanda Torres);
- Prêmios Sur Academia Argentina de Cinema - Melhor Filme Ibero-Americano;
- Prêmio Faz Diferença O Globo - Personalidades do Ano (Walter Salles); Personalidades do Ano (Fernanda Torres); Cinema (Selton Mello);
- Prêmio Platino - Melhor Filme Ibero Americano, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Direção (Walter Salles);
- Prêmio da Associação Brasileira de Autores e Roteiristas - Melhor Roteiro Adaptado;
- Prêmio ABC - Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção;
- Dorian Awards - Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano;
- Festival Internacional de Cinema de Roterdã - Prêmio do Público;
- Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF) - Virtuosos Award (Fernanda Torres);
- Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) - Melhor Longa-metragem Brasileiro;
- Cinema for Peace Awards - Filme Mais Valioso do Ano;
- OFTA Film Awards - Melhor Filme em Língua Estrangeira;
- Latino Entertainment Film Awards - Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Atriz (Fernanda Torres);
- Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) - Melhor Filme de 2024;
- Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine) - Melhor Longa-metragem Brasileiro;
- Gold Derby (Júri Popular) - Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional;
- Prêmio da Associação de Críticos de Porto Rico - Melhor Longa-Metragem Internacional;
- Festival de Cinema de Palm Springs - Melhor Longa-Metragem Internacional (FIPRESCI);
- Prêmio Arcanjo de Cultura - Cinema (“Ainda Estou Aqui”);
- New Mexico Critics Awards 2024 - Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro Adaptado (Runner-up 2 lugar);
- Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) - Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Torres);
- Satellite Awards 2025 - Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres);
- Philadelphia Film Festival - Masters Of Cinema (Prêmio do Público - Menção Honrosa);
- Miami Film Festival - Prêmio do Público;
- Prêmios Goya - Melhor Filme Ibero-Americano;
- Prêmio F5 - Melhor Filme, Atuação Infanto Juvenil (Cora Mora) e Atuação em Filme (Fernanda Torres);
- Globo de Ouro 2025 - Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres);
- National Board of Review (NBR Awards) - Top Cinco Filmes Internacionais;
- Mill Valley Film Festival - Favorito do Público;
- Festival international du film d'histoire de Pessac - Prix du Public e Prix Danielle Le Roy du Jury Étudiant;
- Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - Melhor Filme Nacional de Ficção;
- The Critics' Choice Association - Celebration of Latino Cinema & Television: Melhor Atriz Internacional (Fernanda Torres);
- Pingyao International Film Festival - Crouching Tiger Hidden Dragon East - West Award;
- Vancouver International Film Festival - Prêmio do Público;
- Festival Internacional de Cinema de Veneza - Melhor Roteiro, SIGNIS Award e Green Drop Award
O filme também foi selecionado para mais de 50 festivais no Brasil e no exterior, consolidando-se como um dos mais importantes longas da cinematografia nacional recente.