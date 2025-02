‘Ainda Estou Aqui’ vence Goya de melhor filme Ibero-americano

O filme “Ainda Estou Aqui” venceu o prêmio Goya na categoria de “Melhor Filme Ibero-americano”. A principal premiação do cinema espanhol acontece na noite deste sábado (8/2). Dirigido por Walter Salles, esse foi o primeiro longa brasileiro a ser escolhido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha.

A produção disputava a premiação com “Agarrame Fuerte”, do Uruguai, “El Jockey”, da Argentina, “No lugar da outra”, do Chile, e “Memórias de un Cuerpo que Arde”, da Costa Rica.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de premiação, em Granada, na Espanha. Salles não participou do evento por estar na Califórnia para participar de um debate com os indicados ao Oscar. O diretor foi representado pelo cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, que leu uma carta de agradecimento.

“Estou profundamente agradecido à Academia e a todos os acadêmicos por esta grande honra. Este prêmio é muito especial para nós, e não apenas por ser a primeira vez que um filme brasileiro é indicado. É uma grande honra pelo respeito e admiração que tenho pela cultura ibero-americana como um todo, assim como pela cinematografia espanhola, desde Buñuel, e por muitos cineastas que influenciaram minha formação. O fato de Jorge nos representar neste momento reforça ainda mais minha emoção. Continuamos na mesma margem do rio”, escreveu Salles.

A agenda internacional de “Ainda Estou Aqui” segue com a homenagem a Fernanda Torres - vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz -, no Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF), neste domingo (9/2). A atriz faz parte do grupo de atores que receberão o prêmio Virtuosos Award.

Já em 16 de fevereiro, a obra concorre ao BAFTA, maior premiação do cinema britânico, de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A rodada de premiações será fechada em 2 de março, durante a cerimônia do Oscar nas categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz - para Fernanda Torres - e Melhor Filme Internacional.

Confira as próximas premiações que Ainda Estou Aqui concorre

09/2 - ICS Award: Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Roteiro Adaptado

10/2 - Gold Derby Film Awards: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme Internacional

13/2 - Dorian Awards: Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano

17/2 - Latino Entertainment Film Awards: Melhor Filme; Melhor Diretor; Melhor Atriz (Fernanda Torres); Melhor Roteiro Adaptado; Melhor Filme em Língua Não Inglesa; Melhor Fotografia e Melhor Montagem

23/2 - OFTA Film Award: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres)

Leia na íntegra o discurso de Walter Salles ao receber Goya de Melhor Filme Íbero-americano

“Estou profundamente agradecido à Academia e a todos os acadêmicos por esta grande honra. Este prêmio é muito especial para nós, e não apenas por ser a primeira vez que um filme brasileiro é indicado. É uma grande honra pelo respeito e admiração que tenho pela cultura ibero-americana como um todo, assim como pela cinematografia espanhola, desde Buñuel, e por muitos cineastas que influenciaram minha formação.

O fato de Jorge nos representar neste momento reforça ainda mais minha emoção. Continuamos na mesma margem do rio.

“Ainda Estou Aqui” é um filme sobre a memória de uma família durante a longa noite da ditadura militar no Brasil, que se entrelaça com a memória do meu país. Gostaria de dedicar este prêmio ao cinema brasileiro como um todo, a Eunice Paiva, Marcelo Rubens Paiva e toda a sua família, a Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

E, como estamos falando de memória, gostaria de agradecer aos grandes cineastas que nos deram o presente de nos apaixonarmos pela extraordinária atriz que foi Marisa Paredes. Entre eles, os mestres Pedro Almodóvar, Fernando Trueba e Arturo Ripstein.

Obrigado a todos e muito obrigado, Granada!!!”