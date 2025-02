Ana Cândida abre a mostra 'Fragmentos do imaginário' na Livraria da Rua

Pássaros, mulheres, corpos e formas geométricas se destacam nas obras de Ana Cândida, que abre a exposição de pintura “Fragmentos do imaginário” neste sábado (8/2), ao meio-dia, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi).



“Não sei exatamente por que pinto, mas sinto que preciso disso. As imagens aparecem de repente, e minha única escolha é dar vida a elas”, afirma. Parte dos trabalhos foi criada em Cascais, em Portugal, Ana estudou aquarela.



“Fragmentos do imaginário” reúne aquarelas e acrílicas. A artista explica que seu trabalho se volta para a relação entre liberdade e desconstrução.

“Pássaros se tornam metáforas do voo, do movimento, do pouso. Mulheres ganham protagonismo como símbolos de força, beleza e resiliência”, de acordo com ela.



A exposição fica em cartaz até 28 de fevereiro. A livraria funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h, e sábados, das 11h às 15h.