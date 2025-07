(FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Torres foi anunciada, na manhã desta sexta-feira (18/7), como parte do júri principal do Festival de Veneza deste ano, um dos principais eventos do calendário cinematográfico.

Como já anunciado em abril, o cineasta Alexander Payne será o presidente. Também fazem parte da escalação o diretor iraniano Mohammad Rasoulof, de "A semente do fruto sagrado"; o diretor romeno, vencedor da Palma de Ouro, Cristian Mungiu; o cineasta francês Stéphane Brizé; a diretora italiana Maura Delpero, premiada na edição passada do festival por "Vermiglio"; além da atriz e produtora chinesa Zhao Tao.

Esse será o time responsável por distribuir os prêmios principais da competição, com destaque ao Leão de Ouro, de Melhor Filme. Eles votarão também pelos Leões de Prata para outras diversas categorias, incluindo Melhor Diretor, Atriz e Ator. No ano passado, Torres apresentou o filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que saiu do festival com o prêmio de Melhor Roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega.

Em paralelo, a diretora Julia Ducournau será a presidente do júri da seção Orizzonti, com obras de vanguarda. Com ela, estarão também o diretor e videoartista italiano Yuri Ancaran; o crítico de cinema argentino Fernando Enrique Juan Lima; a diretora australiana Shannon Murphy e o artista e cineasta americano RaMell Ross.

Recentemente, Fernanda Torres também foi convidada para ser votante no Oscar. No Instagram, ela disse estar "honrada" com o convite.