Atriz Denise Richards relata anos de abuso e agressões do ex-marido

FOLHAPRESS - A atriz e modelo Denise Richards obteve uma ordem de restrição temporária contra o ex-marido, o empresário Aaron Phypers, após acusá-lo de uma série de agressões físicas, ameaças e episódios de violência doméstica. A informação foi divulgada pela revista People, que teve acesso aos documentos judiciais do caso.

Nos autos do processo, Richards detalha diversos episódios de violência que teriam ocorrido ao longo do relacionamento. Segundo ela, Phypers chegou a estrangulá-la, dar tapas no rosto, bater sua cabeça contra o toalheiro do banheiro e até ameaçá-la de morte.

"Ele me segurava com o joelho nas costas, a ponto de eu implorar para que saísse de cima de mim. Eu temia ser morta", afirmou a atriz. Ela ainda relatou que sofreu, pelo menos, três concussões causadas por essas agressões.

Além da violência física, Denise afirma que o ex-marido também a ameaçava verbalmente, dizendo que "quebraria seu maxilar", e que costumava invadir seu celular e computador, baixando conversas e mensagens pessoais. "Ele chorava, pedia para eu ficar e dizia que ia buscar ajuda. Isso nunca aconteceu", declarou.

De acordo com os documentos apresentados à Justiça, um dos episódios mais recentes ocorreu no dia 4 de julho, quando Phypers teria se aproximado a poucos centímetros de seu rosto e gritado insultos agressivos. No dia seguinte, ele teria repetido as ofensas na frente do próprio pai, Steven Phypers, que também teria se voltado contra a atriz. "Ele começou a gritar comigo e ameaçou contar para a internet que eu era uma 'vadia'", relatou Denise.





O casamento entre Richards e Phypers começou em 2018 e, segundo a atriz, foi marcado por constantes episódios de abuso. Ela afirma que não denunciou antes por medo, já que o ex-companheiro teria ameaçado tirar a própria vida e a dela caso procurasse ajuda. O processo de divórcio do casal se tornou público no início deste mês.

A Justiça concedeu uma medida protetiva provisória à atriz. Até o momento, Aaron Phypers não se pronunciou publicamente sobre as acusações.