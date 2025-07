Connie Francis, do hit ‘Pretty little baby’ morre aos 87 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora norte-americana Connie Francis morreu, aos 87 anos, nesta quinta-feira (17/7). Ela é dona do hit do TikTok “Pretty little baby” e de outras músicas como “Everybody’s somebody’s fool” e “Stupid cupid”. Ela estava internada há duas semanas por “dores extremas”.

A morte foi confirmada pelo gerente de direitos autorais da cantora, Ron Roberts. “É com pesar e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada. Sei que Connie aprovaria que seus fãs estivessem entre os primeiros a saber desta triste notícia”, , escreveu no Facebook.

Conhecida pelos trabalhos nos anos 1950 e 1960, ela se aposentou em 2018. No entanto, em 2025 ela viralizou no TikTok com a música “Pretty little baby”, lançada em 1962. Ela conquistou seu espaço como uma das cantoras de maior sucesso daquelas décadas.

“Para falar a verdade, eu nem me lembrava da música! Tive que ouvir para lembrar”, declarou Francis em uma entrevista sobre o ressurgimento da popularidade da faixa.

“É uma honra. Ver que estão me homenageando é de tirar o fôlego. É realmente incrível. Nunca pensei que fosse possível. É um sonho que se tornou realidade. Pensar que as crianças do jardim de infância agora sabem meu nome e minha música? É simplesmente emocionante”, apontou.

Connie foi a primeira mulher a alcançar o primeiro lugar nas paradas da Billboard Hot 100 com a faixa “Everybody’s somebody’s fool”, de 1960. Ela também é dona de singles como “Who’s sorry now?”, “My heart has a mind of its own”, “Where the boys are” e “Don’t break the heart that loves you”.