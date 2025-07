Morre Julian McMahon, Doutor Destino em Quarteto Fantástico, aos 56 anos

O ator australiano Julian McMahon morreu na última quarta-feira (2/7) em Clearwater, na Flórida, aos 56 anos. A informação foi confirmada nesta sexta (4) pela esposa dele, Kelly McMahon, em comunicado ao portal Deadline. “Com o coração aberto, desejo compartilhar com o mundo que meu amado marido, Julian McMahon, faleceu pacificamente esta semana após uma luta valente contra o câncer”, afirma.

Além do Doutor Destino, no Quarteto Fantástico dos anos 2000 que mostrou o ator para o mundo, Julian McMahon se notabilizou por papéis nas séries televisivas norte-americanas Nip/Tuck, FBI: most wanted e Jovens bruxas. A última atuação dele foi no filme The Surfer, em 2024.

Nascido em Sydney, na Austrália, em 1968, e filho de Billy McMahon, Primeiro Ministro do país entre 1971 e 1972, Julian começou a carreira como modelo e estreou como ator em uma novela australiana de 1989, The Power, the Passion. Foi também em uma novela, Another world, que ele adentrou o mercado de Hollywood três anos depois.