Festival Dança em Trânsito começa hoje com homenagem a Ziraldo

Criado como parte do projeto Ciudades que Danzan, o festival itinerante Dança em Trânsito tem como objetivo valorizar e promover a arte acessível e plural. Belo Horizonte é o ponto de partida da 23ª edição do evento, que vai chegar a 33 cidades brasileiras.

Nesta quinta-feira (3/7), o palco do Teatro Marília recebe a abertura do festival, com “Ziraldo, o mineiro maluquinho”, às 15h. Toda a programação é gratuita, oferecendo espetáculos e oficinas com artistas e companhias de dança do Brasil e do exterior. Na sexta-feira (4/7), a programação será apresentada em Brumadinho e volta a BH no sábado.

“Sentimos que o festival sempre reverbera muito na cidade, é muito bem recebido. Então, sempre ficamos felizes quando conseguimos começar por Belo Horizonte”, comenta a artista Flávia Tápias, que divide a curadoria e a direção artística do festival com Giselle Tápias, fundadora da Companhia de Dança Tápias, no Rio de Janeiro.

O espetáculo em homenagem a Ziraldo “pesou” na escolha da capital como sede da abertura do festival. “Ele era um artista mineiro. Então, a gente achou que tinha super a ver começar com Belo Horizonte”, conta Flávia.

Com texto de Fernando Caruso e coreografia do Grupo Tápias, a peça une dança e teatro para relembrar episódios marcantes da vida do cartunista, escritor e jornalista.

“Fernando tinha proximidade muito grande com Ziraldo, que inclusive era padrinho dele. Isso gerou intimidade muito interessante na escrita”, explica Flávia. “Ele conta de forma cronológica como apareceram personagens tão famosos e importantes para a nossa literatura. Tudo por meio da dança, do teatro e da música.”

A artista canadense Louise Bredard traz o solo 'Morceaux choisis' a Brumadinho Jackie Hopfinger/divulgação

A programação do Dança em Trânsito abrange teatros, praças, e outros espaços urbanos com o objetivo de democratizar o acesso à arte. A diretora destaca também a importância de levar o festival a cidades menores, além das capitais.

Em residências artísticas, workshops e oficinas, artistas têm a oportunidade de criar e trocar experiências, fazendo do festival um espaço de aprendizado.

“Promovemos residências em que artistas podem encontrar coreógrafos diferentes e criar espetáculos novos para o próprio Dança em Trânsito”, pontua Flávia.

A curadora reforça a importância da conexão entre criadores. “O intercâmbio acontece dentro do festival não só quando a gente vai para outro país ou quando o artista de outro país vem para cá. O intercâmbio funciona entre eles porque é uma troca”, afirma.

Criação coletiva

A performance “Rotas delas”, que será apresentada na Praça da Liberdade no sábado (5/7), às 11h, é um exemplo do intercâmbio promovido pelo festival.

A criação reúne intérpretes do Brasil e do Canadá participantes de residência artística intensa e colaborativa, segundo Flávia. “Eles ficaram horas dentro da sala com um tema, juntos, criando o espetáculo. É uma nova criação para o festival”, afirma.

Além de “Rotas”, o público poderá conferir na Praça da Liberdade as coreografias “Do chão não passa”, da companhia No Rastro, de São Paulo; “#7fm”, do espanhol Iker Karrera; e trechos do espetáculo “Você perto…”, da Cia de Dança Palácio das Artes.

Amanhã, em Brumadinho, a programação ficará em cartaz no Centro Cultural Córrego do Feijão e na Praça Jardim Casa Branca, onde haverá o solo “Morceaux choisis”, da artista canadense Louise Bedard.

DANÇA EM TRÂNSITO

BELO HORIZONTE

. Nesta quinta (3/7)

>> Espetáculo “Ziraldo, O mineiro maluquinho”, com Grupo Tápias e convidados. Às 15h, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia).



>> Oficina de dança contemporânea com Iker Karrera, das 13h às 15h, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Os dois eventos são gratuitos.

. Sábado (5/7)

>> A partir das 11h, na Praça da Liberdade, Funcionários. “Rotas delas”, com Rotas e Elas do Surdo; “Do chão não passa”, com No Rastro Cia; “#7fm”, com Iker Karrera; fragmentos do espetáculo “Você perto…”, com Cia de Dança Palácio das Artes. Evento gratuito.

BRUMADINHO

. Sexta-feira (4/7)

>> Às 14h, no Centro Cultural Córrego do Feijão, aulão com Flávia Tápias. Às 15h, coreografias do pocket “Ziraldo, o mineiro maluquinho”, com Grupo Tápias e convidados. Entrada franca.

>> A partir das 19h, na Praça Jardim Casa Branca, performances “Rotas delas” (Rotas convida Elas do Surdo); “#7fm”, com Iker Karrera; “Só”, com Frantielly Khadija; e “Morceaux choisis”, com Louise Bedard. Evento gratuito.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria