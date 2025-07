Coral Lírico faz concerto com entrada franca no Museu Inimá de Paula

Regido pela maestrina convidada Maria Clara Marco Fernández, o Coral Lírico de Minas Gerais faz recital nesta quinta-feira (3/7), no Museu Inimá de Paula. O programa reúne peças de Beethoven, Verdi, Schubert e Mascagni que remetem ao divino e à conexão do homem com a natureza.

É a primeira vez que a argentina conduz o grupo mineiro. “Fizemos o nosso primeiro ensaio na segunda-feira, foi muito lindo trabalhar com eles. Pensamos em um repertório da seguinte maneira: na primeira parte, músicas em alemão de Schubert e Beethoven. Na segunda parte, faremos óperas mais conhecidas e coros mais relevantes para o coral”, explica Maria Clara.

De acordo ela, o percurso do programa vai da contemplação da natureza à expressão do divino e do popular. “No início, nos aprofundaremos na música de Schubert, na qual a natureza desempenha um papel central. ‘Gott im ungewitter’ expressa a força imponente de uma tempestade associada ao poder divino. Já ‘Hymne an den unendlichen’ é reflexão serena sobre a imensidão do universo e a presença de Deus”, detalha.

A mesma conexão entre natureza e espiritualidade está presente na peça de Beethoven, inspirada em dois poemas de Goethe. “A quietude do mar dá lugar ao entusiasmo dos ventos que impulsionam a viagem”, diz a regente.

No final, o público ouvirá coros conhecidos de óperas de Verdi e Mascagni, como “La traviata”, “Aida”, “Il trovatore”, “Nabucco” e “Cavalleria rusticana”.

Maria Clara elogia os autores selecionados para o concerto. “A escritura para as vozes feita por eles é muito boa. Sabiam escrever muito bem tanto para vozes quanto para piano. São músicas muito profundas ligadas ao divino e à natureza”, observa.

Canções francesas

No próximo dia 15, a maestrina e o Coral Lírico vão se apresentar no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. O programa terá as mesmas peças de Schubert e Beethoven. “Vamos acrescentar canções francesas e algo da obra do alemão Johannes Brahms”, adianta Maria Clara.

A regente argentina vive em Goiânia, onde rege a camerata estudantil do Instituto Cajuzinhos do Cerrado. “Estou adorando morar no Brasil, porque aqui tem lindas orquestras e coros. O Coro Sinfônico de Goiânia e a Filarmônica de Goiás são muito bons. Fico feliz em me apresentar em BH, onde fui muito bem recebida.”

Maria Clara Fernández se iniciou na música na adolescência, cantando num coral em Buenos Aires, onde nasceu. “Ao mesmo tempo, eu estudava piano. Na primeira vez que participei de uma ópera, vi a orquestra, o maestro regendo, o palco, o coro e os solistas, fiquei maravilhada. Achei tudo lindo”, recorda. Muito jovem, ela decidiu se dedicar à regência.

Posteriormente, especializou-se em regência orquestral pela Universidade Nacional das Artes e fez mestrado em regência musical de ópera no Instituto Superior de Arte do renomado Teatro Colón.

Entusiasmada com a experiência mineira, Maria Clara convoca o público para o concerto de hoje. “É espetáculo gratuito, por isso a importância de que as pessoas compareçam para ouvir um coral de Belo Horizonte que tem um nível muito alto. Será um concerto imperdível”, garante.

PROGRAMA

“HYMNE AN DEM UNENDLICHEN”

. De Franz Schubert

“GOTT IM UNGEWITTER”

. De Franz Schubert

“MEERESSTILLE UND GLÜCKLICHE FAHRT”

. De Ludwig van Beethoven

“VEDI! LE FOSCHE NOTTURNE SPOGLIE”/ “IL TROVATORE”

. De Giuseppe Verdi

“NOI SIAMO ZINGARELLE”/ “LA TRAVIATA”

. De Giuseppe Verdi

“GLORIA ALL’EGITTO”/ “AIDA”

. De Giuseppe Verdi

“REGINA COELI”/ “CAVALLERIA RUSTICANA”

. De Pietro Mascagni

“VA, PENSIERO”/ “NABUCCO”

. De Giuseppe Verdi

“LIBIAMO NE’ LIETI CALICI”/ “LA TRAVIATA”

. De Giuseppe Verdi

CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS

Regência: Maria Clara Marco Fernández. Nesta quinta-feira (3/7), às 19h, no Museu Inimá de Paula (Rua da Bahia, 1.201, Centro). Entrada franca, sem necessidade de retirada prévia de ingressos.