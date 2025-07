Fã toca ‘Wonderwall’ e é retirado do palco em show do Green Day

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O vocalista do Green Day, Billie Joe Armstrong, perdeu a paciência durante um show da banda em Luxemburgo, no início da semana. Tudo começou quando um fã chamado ao palco para tocar violão no encerramento da apresentação, mas o rapaz acabou trocando os acordes e reproduziu a música errada.

Como parte da tradição da turnê “Saviors”, Armstrong convida um fã para tocar “Good Riddance (Time of Your Life)”, hit do álbum Nimrod (1997), enquanto o público canta junto. Mas desta vez, o momento saiu do controle. O fã começou a dedilhar os acordes de “Wonderwall”, clássico do Oasis de 1995, ignorando totalmente a proposta da banda.

“Você está brincando comigo?”, reagiu Armstrong, visivelmente surpreso, antes de se frustrar de vez. Em seguida, balançou a cabeça, pegou de volta o violão e o fã foi retirado discretamente do palco pelos seguranças. “Boa tentativa. Boa tentativa”, ironizou o cantor antes de retomar a performance, desta vez sem surpresas.

A cena foi registrada em vídeos postados no Instagram e TikTok, e gerou uma avalanche de reações. Enquanto alguns fãs criticaram o participante por desperdiçar a oportunidade — “Por que as pessoas insistem em sabotar momentos que deviam ser de fãs de verdade?”, comentou um usuário — outros levaram o episódio com leveza.

Esse não foi o único momento caótico da banda nos últimos dias. Durante o Hurricane Festival, na Alemanha, Armstrong interrompeu a música “Jesus of Suburbia” para repreender um fã que o esguichou com água. Mostrando o dedo do meio para o público, ameaçou: “Vou te dar uma surra!”, antes de retomar o show com sua guitarra em punho.

Mesmo com os incidentes, o Green Day continua a todo vapor em sua turnê europeia. E o trio formado por Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool ainda colhe os frutos de décadas de estrada. Em maio, os três foram homenageados com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

Enquanto isso, a banda Oasis — autora da música que virou motivo de tensão no palco do Green Day — prepara seu retorno oficial após 16 anos separada. Após um teaser enigmático nas redes sociais, os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram a turnê Oasis Live ‘25, que começa nesta sexta-feira no Estádio Principality, no País de Gales.

A reunião marca o fim de uma longa briga iniciada em 2009, quando Noel anunciou sua saída da banda, alegando que não suportava mais trabalhar com o irmão. Desde então, os dois trocaram farpas públicas, acusações de mentiras e até ações judiciais.

As duas bandas estão com apresentações marcadas no Brasil. O Oasis realizará dois shows no estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025. Já o Green Day vem ao Brasil em setembro de 2025, incluindo o festival The Town em São Paulo no dia 7, e shows solo no Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos) no dia 9 e em Curitiba (Ligga Arena) no dia 12.