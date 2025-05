Green Day anuncia mais dois shows no Brasil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Green Day anunciou, nesta quinta-feira (29/5), uma turnê na América do Sul, com três shows no Brasil, além de passagens pela Argentina e pelo Paraguai. Os roqueiros já estavam confirmados como atrações do The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro. Agora, foram confirmados dois shows solos, em Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).

O grupo liderado por Billie Joe Armstrong faz show em 9 de Setembro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Dona de sucessos como “American idiot” e “Wake me up when September ends”, a banda se apresenta em 12 de Setembro em Curitiba, na Ligga Arena, estádio do Athletico-PR.

A venda geral de ingressos começa no próximo dia 4 de junho, pelo site Livepass. No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$ 175 (cadeira superior, meia) e R$ 4090 (pacote VIP, inteira). Em Curitiba, entre R$ 215 (cadeira superior, meia) e R$ 4120 (pacote VIP, inteira).

A realização é da Move Concerts. Nas duas apresentações, o show de abertura é da Bad Nerves, banda britânica considerada destaque na cena Garage/Punk Rock, com sonoridade inspirada em Ramones e The Strokes.

Esta será a quarta passagem do Green Day pelo Brasil. A vinda mais recente foi em 2022, quando a banda tocou no Rock in Rio.

Eles também vieram em 1998, com shows em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2010, voltaram para São Paulo e Rio de Janeiro, além de passar por Brasília (DF) e Porto Alegre (RS). Sete ano depois, se apresentaram em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

Ingressos para o show do Green Day

A pré-venda dos ingressos para os shows solo começam na segunda-feira (2/6), às 10h, para clientes Santander Select e Private. A partir da terça-feira, 3 de Junho, também às 10h, a venda inclui os demais clientes Santander.

A venda geral terá início na quarta-feira, 4 de Junho, às 12h. Já os ingressos para o The Town já estão à venda, no site TicketMaster. A inteira custa R$ 975,00 e a meia R$ 487,50.

RIO DE JANEIRO

Preços:

Pista Premium: R$860,00

Pista Premium meia-entrada: R$430,00

Pista + Cadeira Sul: R$460,00

Pista + Cadeira Sul meia-entrada: R$230,00

Cadeira Inferior Oeste: R$580,00

Cadeira Inferior Oeste meia-entrada: R$290,00

Cadeira Inferior Leste: R$580,00

Cadeira Inferior Leste meia-entrada: R$290,00

Cadeira Superior Oeste A: R$350,00

Cadeira Superior Oeste A meia-entrada: R$175,00

Cadeira Superior Oeste B: R$350,00

Cadeira Superior Oeste B meia-entrada: R$175,00

Cadeira Superior Leste: R$350,00

Cadeira Superior Leste meia-entrada: R$175,00

Pacotes VIP

Pacote VIP 1: WELCOME TO PARADISE

Inteira: R$4.090,00

Meia-entrada: R$3.660,00

1 ingresso para o setor Pista Premium;

Tour Guiada pelo palco e equipamentos do show;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Check-in VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

Pacote VIP 2: CALLING ALL SAVIORS

Inteira: R$1.668,00

Meia-entrada: R$1.238,00

1 ingresso para o setor Pista Premium;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Check-in VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

CURITIBA

Preços:

Pista Premium: R$890,00

Pista Premium meia-entrada: R$445,00

Cadeira Inferior: R$650,00

Cadeira Inferior meia-entrada: R$325,00

Cadeira Superior: R$430,00

Cadeira Superior meia-entrada: R$215,00

VIP Ligga Arena: R$820,00

VIP Ligga Arena meia-entrada: R$410,00

Pacotes VIP:

Pacote VIP 1: WELCOME TO PARADISE

Inteira: R$4.120,00

Meia-entrada: R$3.675,00

1 ingresso para o setor Pista Premium;

Tour Guiada pelo palco e equipamentos do show;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Checking VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.

Pacote VIP 2: CALLING ALL SAVIORS

Inteira: R$1.698,00

Meia-entrada: R$1.253,00

1 ingresso para o setor Pista Premium;

1 item exclusivo de merchandising do Green Day;

Entrada VIP antecipada ao local do show;

Checking VIP no estádio.

* Este pacote VIP não inclui Meet & Greet. A banda não estará presente nas atividades do pacote.