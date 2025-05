Lô Borges faz show inédito hoje, em BH, com ingressos esgotados

Lô Borges apresenta show inédito, nesta quinta-feira (29/5) à noite, na programação do projeto Uma Voz, Um Instrumento, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. Os ingressos já acabaram.

Em vez de subir ao palco com banda, como de hábito, Lô estará acompanhado apenas do guitarrista Henrique Martins. “Será bem intimista”, ele antecipa.

O repertório vai de canções do álbum “Clube da Esquina” e composições dele com o irmão, Márcio Borges, a parcerias com Samuel Rosa e Nando Reis, além de músicas do álbum “Tobogã” (2024).

Aos 73 anos, Lô compõe sem parar. Nos últimos seis anos, mandou para as plataformas seis discos de inéditas. Idealizado por Pedrinho Alves Madeira, o projeto Uma Voz, Um Instrumento traz a público novas facetas de artistas consagrados.