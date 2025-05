Green Day não virá a BH em 2025, mas em 1998 capital teve show de R$20

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Green Day acaba de anunciar, nesta quinta-feira (29/5), dois novos shows no Brasil – em Curitiba (PR) e no Rio de Janeiro (RJ) para setembro de 2025. Isso pode ter frustrado alguns fãs mineiros, que aguardam, desde 1998, um novo show da banda em Belo Horizonte.

A única apresentação na capital mineira foi realizada em 5 de novembro daquele ano – uma quinta-feira –, no Mineirinho. Na ocasião, os ingressos tinham o preço único de R$ 20. Hoje em dia, o valor equivale a R$ 135, menos da metade do ingresso mais barato dos shows de 2025, que serão vendidos a R$350, no setor cadeira superior.

Mesmo com um preço mais baixo do que hoje em dia, o evento não foi um sucesso: relatos da época é que o Mineirinho ficou bem vazio. Isso também aconteceu nas apresentações de São Paulo e Rio de Janeiro nos dias subsequentes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No entanto, a falta de público parece não ter afetado o trio, já que a performance foi muito elogiada por quem esteve no show. No repertório, sucessos como "When I come around", "She", "Basket case", "Longview" e "Welcome to Paradise”. Confira o repertório da turnê que veio a BH:

Nice Guys Finish Last

Hitchin’ a Ride

The Grouch

Geek Stink Breath

2000 Light Years Away

Longview

Welcome to Paradise

Paranoid / Eye of the Tiger

Blitzkrieg Bop

Brain Stew

Jaded

Knowledge

Basket Case

She

Redundant

Scattered

Platypus (I Hate You)

King for a Day

Prosthetic Head

When I Come Around

Good Riddance (Time of Your Life)

E em 2025?

Com BH de fora da lista de shows, a solução é viajar para uma das três capitais que estão na turnê da América do Sul.

Os roqueiros são atração do The Town, em São Paulo, no dia 7 de setembro. O grupo liderado por Billie Joe Armstrong faz show também em 9 de Setembro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Dona de sucessos como “American idiot” e “Wake me up when September ends”, a banda ainda se apresenta em 12 de Setembro em Curitiba, na Ligga Arena, estádio do Athletico-PR.

A venda geral de ingressos começa no próximo dia 4 de junho, pelo site Livepass. No Rio de Janeiro, os preços variam entre R$ 175 (cadeira superior, meia) e R$ 4090 (pacote VIP, inteira). Em Curitiba, entre R$ 215 (cadeira superior, meia) e R$ 4120 (pacote VIP, inteira). Já os ingressos para o The Town já estão à venda, no site TicketMaster. A inteira custa R$ 975,00 e a meia R$ 487,50.