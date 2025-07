Venda de ingressos da turnê 'Ivete clareou', em BH, começa na terça (8/7)

A nova turnê de Ivete Sangalo, "Ivete clareou", passa por Belo Horizonte no dia 1° de novembro, na área externa do Mineirinho, na região da Pampulha. Os ingressos serão vendidos a partir da próxima terça (8/7), às 12h, no site da Ingresse.

As apresentações serão uma homenagem da cantora ao samba, em um resgate a suas primeiras referências musicais. Entre os artistas a serem homenageados por Ivete, estão a mineira Clara Nunes.

No repertório, a cantora irá incluir canções inéditas lançadas por ela nos próximos meses, além de releituras de clássicos do samba e do pagode.

O projeto estreia em São Paulo, no dia 25 de outubro. Depois da capital mineira, segue para Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, sendo finalizado em dezembro deste ano. Por enquanto, apenas as cinco capitais estão agendadas para a turnê.

