Ivete Sangalo homenageia Clara Nunes em nova turnê, dedicada ao samba

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em um passado não muito distante, entrevistas coletivas reuniam jornalistas de cultura em torno, geralmente, de lançamentos de discos, filmes e peças de teatro. Com a evolução das mídias digitais, o conceito se ampliou. Atualmente, os fãs não só acompanham, mas dão pitacos no que os ídolos têm a dizer.

Não foi diferente no lançamento da turnê “Clareou”, que Ivete Sangalo levará a cinco capitais brasileiras a partir de outubro. Em Belo Horizonte, a apresentação está marcada para 1º de novembro, em local a ser anunciado. A agenda começa por São Paulo, passa por BH e segue para Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre.

Foram os fãs, sem papas na língua, que garantiram os melhores momentos quando a coletiva de terça-feira (17/6) não começou no horário marcado. No YouTube, deram palpites, sugestões e, claro, fizeram declarações de amor à baiana.

“No stories, ela já está dando a entrevista e aqui nada”, reclamou um mal-humorado, referindo-se à diferença de horário nas duas redes sociais. “O estagiário errou o horário. Chama 'Clareou' porque (a entrevista) vai ser às seis da manhã”, ironizou outro.

Axé pesadão

As apostas sobre a nova turnê foram as mais variadas. “Ivete deveria mandar uma só de romântica e de axé pesadão”, sugeriu um. Outro questionou: “Será que vem um álbum de Ivete cantando Clara Nunes?”.

"Samba de terreiro ia ser tudo”, escreveu alguém mais animado. “Aposto que será uma turnê de Ivete cantando só mulheres do samba”, garantiu outro.

Alguns apostaram em quem estaria no projeto. “Ivete + Alcione + Ludmilla + Maria Rita”, escreveu um. “Péricles, Ferrugem e Alexandre Pires”, citou outro. Ney Matogrosso também foi lembrado.

Meia hora depois do horário previsto para o início da conversa com jornalistas em São Paulo e os demais no YouTube, a cantora baiana explicou o que vem por aí. “Este é um projeto de vida”, afirmou, garantindo que a relação com o samba faz parte de sua vida desde criança.

Ivete disse que o samba agrega, une. “É uma maneira de fazer um convite tanto àqueles que gostam de samba quanto a meus fãs, que vão conhecer muita coisa de samba através da minha voz. É uma celebração muito importante. Vai ser muito importante a gente trazer o samba, contar um pouco dessa história”.

“Conto de areia”

E histórias Ivete Sangalo tem de sobra. Aos 4 anos, cantou “Conto de areia”, sucesso da mineira Clara Nunes, inspiração para o nome da turnê.

“Ouvi milhões de cantoras e cantores desse segmento dentro da minha casa, mas tive conexão com ela. Hoje, tenho plena consciência do que foi esta conexão. Clara era mulher muito forte, bonita, dona de si, de uma voz maravilhosa, de muita autenticidade, de muita força em um tempo em que mulheres eram ainda mais pressionadas, né?”, recordou. “Continuamos pressionadas, mas a coisa vem mudando e a luta não cessa mais”, ponderou.

“A primeira coisa que cantei, meu pai me disse, foi um samba. Então, cantar samba tem simbologia muito grande para mim. Sem falar na relação afetuosa, a memória afetiva que tenho com o meu pai e a minha mãe, que cantavam lindamente samba dentro de casa com os meus irmãos”.

Até dezembro, quando o carnaval começa a esquentar a rotina da baiana, serão apenas cinco shows de “Clareou”. De acordo com ela, a partir de 2026, depois de avaliações, o projeto poderá ser levado a outras praças.

Cancelamento

A estrela parece mais cautelosa, não quer repetir o que ocorreu no ano passado, quando toda a turnê prevista para rodar estádios brasileiros foi cancelada.

“Deu errado. Não vingou por problemas que não cabem agora, absolutamente. Isso é passado. Eu sou mulher do futuro”, afirmou.

Por mais que os fãs saibam muito sobre a carreira da baiana, é grande a curiosidade pelo que vem por aí.

Sem entrar em detalhes, Ivete disse que em agosto grava audiovisual, “uma coisa mais intimista, embora cheia de calor e tão forte quanto os grandes shows que a gente faz”.

Neste projeto, quer receber convidados especiais. “Só tenho amigos na música, no samba. Então, não faltam nomes maravilhosos para participar”, comentou a cantora.