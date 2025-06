Musical sobre Clara Nunes volta a BH com nova atriz no papel da Guerreira

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Um dos musicais mais elogiados do ano passado, "Clara Nunes - A tal guerreira", que fez carreira de sucesso em São Paulo, tem curta temporada em Belo Horizonte, de 18 a 20 de julho, antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde ficará em cartaz durante o mês de agosto.

A novidade é que Emanuelle Araújo interpreta a cantora mineira. Na temporada anterior, Vanessa da Mata, idealizadora do projeto, era a protagonista da montagem. Os ingressos já estão à venda e, coisa boa, uma das sessões do sábado é às 16h30.

Com direção de Jorge Farjalla, texto de Farjalla e André Magalhães, o musical traz aos palcos aspectos da vida da artista que passam por suas raízes em Minas Gerais, seu encontro com o sincretismo religioso do Brasil (o candomblé, a umbanda e o catolicismo), seus amores e sua música, que flutua por diversos ritmos brasileiros, inclusive, o samba de sua amada Portela.

Tudo costurado por intermédio de sua parceira e amiga confidente Bibi Ferreira (Carol Costa), que é um dos destaques da montagem. Para quem gosta de musical, vale lembrar que Emanuelle e Carol estiveram juntas em "Chicago", na temporada de 2022 no Teatro Santander.

» CAETANO, DJAVAN...

No ano em que comemora 15 anos, o Festival Sensacional, que ocorre nos próximos dias 27 e 28, no Parque Ecológico da Pampulha, promete emocionar o público com atrações como Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, BaianaSystem e Iza, para citar alguns.

Samuel Rosa foi o convidado especial de Gilberto Gil na passagem da turnê 'Tempo rei' por Belo Horizonte, na noite deste sábado (14/6), no Mineirão Alexandre Guzanshe/EM/DA Press O dueto funcionou com os cantores deixando alguns versos a cargo do público Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Samuel Rosa foi o convidado especial de Gilberto Gil na passagem da turnê 'Tempo rei' por Belo Horizonte, na noite deste sábado (14/6), no Mineirão Alexandre Guzanshe/EM/DA Press 'Viva Gilberto Gil, viva o Brasil', gritou Samuel ao deixar o palco neste sábado (14/6) Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Gil começou a tocar os primeiros arranjos de 'Vamos fugir' até a entrada de Samuel no show deste sábado (14/6) Alexandre Guzanshe/EM/DA Press O ex-vocalista do Skank levantou o Mineirão quando surgiu no palco para dividir com Gil o reggae 'Vamos fugir' Alexandre Guzanshe/EM/DA Press Voltar Próximo

Os fãs do cantor e compositor baiano, por exemplo, devem ficar atentos ao repertório. "Pensei nessa apresentação especialmente para festivais, para públicos diversificados. Ensaiamos um show muito centrado em meu histórico.

Com canções fortes que falam muito do mundo em que vivemos. Escolhemos o que eu fiz e que antevia problemas que se intensificaram. Mas tem amor, Djavan, Peninha..", disse ele à coluna.



» SENSACIONAL



A primeira edição do festival foi realizada embaixo do Viaduto Santa Tereza. Nos anos seguintes, fez parte do ressurgimento do Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Entre 2011 e 2013, foi realizado no sábado de pré-carnaval. Já em 2014, a festa foi durante o carnaval: em dois dias, sete bandas foram vistas por mais de 80 mil pessoas na Praça da Savassi.

Passou pelo Parque Municipal, Esplanada do Mineirão, com dezenas de atrações em uma edição realizada em parceria com o Festival Sarará, e, finalmente, no Parque Ecológico da Pampulha

» AUTÓGRAFOS



Carlos Bracher marcou para o próximo dia 24 o lançamento do livro “Belo Bracher Horizonte”. A publicação dá continuidade à Série Belo Horizonte, que já contou com a exposição “Bracher Belo Horizonte” e com o filme homônimo, exibidos na Casa Fiat de Cultura – e reúne óleos, aquarelas e desenhos do artista mineiro, além de textos de Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Pedro Nava, Henriqueta Lisboa, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, entre outros.

A noite de autógrafos está marcada para as 19h, na sede da Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466 - Centro).

» ARRAIÁ



As festas juninas continuam movimentando a cidade. Tem para todo gosto. No São Bento, a sexta edição do Arraiá do Rock tem na programação musical Escola Musicando, com apresentações dos alunos do bairro e as bandas Charlie BH Jr e Country Roads. Entrada gratuita, com ingressos retirados via plataforma Sympla. A festança está marcada para o próximo dia 21, a partir das 12h.

