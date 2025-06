20ª Mostra de Cinema de Ouro Preto celebra o humor das mulheres

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Referência no humor e dona de uma carreira prestigiosa, no cinema, no teatro e na televisão, a atriz Marisa Orth será homenageada na 20ª edição da CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto, que deve movimentar a cidade histórica entre 25 e 30 de junho.

A homenagem será feita na abertura do evento, às 19h30. No mesmo dia, às 11h30, Marisa participa do debate O Humor das Mulheres, ao lado da cineasta Anna Muylaert, com quem a atriz já trabalhou em alguns curtas. O debate será mediado por Cleber Eduardo, um dos curadores do evento.



À noite, no Cine Praça, serão exibidos curtas que contam com a atuação de Marisa Orth. Durante o evento, filmes com a atriz estarão em cartaz na Mostra Histórica.

São eles: “A má criada”, “A mulher fatal encontra o homem ideal”, “A origem dos bebês segundo Kiki Cavalcanti”, “Doces poderes”, “Não quero falar sobre isso agora”.

HUMOR



Duke, Quinho, ilustrador do Estado de Minas, Rico e Ziraldo são os representantes mineiros na mostra coletiva “Educação fora do lugar”, que integra o evento “Rir é um espetáculo”, a partir do próximo dia 23, no Pró-Saber, no Rio de Janeiro. O curador, jornalista e especialista em desenho de humor Ricky Goodwin selecionou obras de diferentes estilos, gerações e regiões do Brasil. A mostra reúne 36 peças, sendo a maioria inédita, de 30 artistas brasileiros.

RESIDÊNCIA



Minas Gerais está entre os cinco estados com maior número de inscrições no Prêmio Foco ArtRio. Das 501 inscrições, o Rio de Janeiro lidera, com 202, seguido por São Paulo (114), Minas Gerais (36), Bahia (23) e Pernambuco (19). A região Sudeste recebeu 72% das inscrições, seguida pelo Nordeste, com 14%.

As mulheres lideram com 58% das inscrições. Serão selecionados três artistas para participar de residências na Meca (Niterói, Rio de Janeiro), Chão Slz (São Luís, Maranhão) e Sacatar (Itaparica, Bahia).

ARTRIO



Os premiados receberão bolsas para se dedicarem exclusivamente às suas pesquisas durante o período de residência, que poderá ser realizado entre novembro de 2025 até agosto de 2026.

Além disso, participarão da próxima edição da ArtRio, que ocorre de 10 a 14 de setembro, na Marina da Glória, Rio de Janeiro. Realizado pela ArtRio e apresentado pelo Instituto Cultural Vale, o prêmio tem um importante trabalho de reconhecimento, fomento, valorização e divulgação de artistas visuais brasileiros, visando estimular o desenvolvimento e o crescimento profissional.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.