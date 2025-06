Obra pouco conhecida de Tom e Vinicius é o destaque da programação

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Sexta-feira (13/6)

Igor Guimarães, um dos nomes mais conhecidos do stand up nacional, abre a programação do fim de semana com o novo show “Benignismo”, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). No roteiro, conflitos familiares, histórias das viagens de amigos e alguns acontecimentos atuais. Sessões hoje e sábado, às 21h. Ingressos de R$ 40 a R$ 100, à venda na plataforma Sympla.

Sábado (14/6)

As festas de são-joão seguem fortes na balada. A quarta edição da Cidade Junina, no Mirante Beagá (Rua Henriqueto Cardinale, 460, Olhos D'Água), vai reunir Pedro Sampaio, Pagode da Malu e atração surpresa, no sábado à noite. Ingressos custam R$ 324 (inteira) e R$ 162 (meia), à venda na plataforma Sympla.

Domingo (15/6)

Teatro é bom. Teatro premiado com sessão gratuita melhor ainda. “Buraquinhos ou O vento é inimigo do picumã”, que deu o prêmio APCA em 2018 à diretora Naruna Costa, faz sua despedida de Belo Horizonte na sessão de domingo, às 19h, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto).

Em cena, os atores Ailton de Barros, Filipe Celestino e Jhonny Salaberg contam a história do menino negro que mora na periferia e corre o mundo para salvar sua vida. A trilha sonora, executada ao vivo por Erica Navarro e Giovani Di Ganzá, é destaque à parte. Entrada franca, com ingressos distribuídos a partir das 18h.

Naruna Costa foi a primeira mulher negra contemplada com o Prêmio APCA de Direção Teatral, concedido pela Associação Paulista de Críticos de Artes Instagram/reprodução

Segunda-feira (16/6)

A exposição “Vetores-Vertentes: Fotógrafas do Pará”, que reúne 40 anos de produção fotográfica feminina na região Norte do Brasil, segue em cartaz no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Estão em cartaz 170 obras de Cláudia Leão, Bárbara Freire, Paula Sampaio, Walda Marques, Leila Jinkings, Evna Moura, Renata Aguiar, Nailana Thiely, Nay Jinknss, Deia Lima e Jacy Santos. A curadoria é de Sissa Aneleh. Entrada gratuita, das 10h às 22h.

Terça-feira (17/6)

“Histórias da Floresta – Segredo das águas”, instalação imersiva e sensorial, pode ser visitada no Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro), com entrada franca. Sons, silêncios, luzes, sombras e texturas compõem a ambientação que recria rios cenográficos, convidando à escuta da natureza. O museu funciona de terça a sexta, das 11h às 17h, e sábado, das 9h às 17h. Entrada até as 16h30.

Quarta-feira (18/6)

Na véspera do feriado, o Arraiá do Jângal (Rua Outono 523, Carmo) é opção para curtir o clima das festas de são-joão. A festança começa às 18h, com entrada cortesia na plataforma Sympla até as 19h30. Depois, os ingressos na plataforma custam R$ 30. Tamiris Quaresma e DJ Adãozin prometem animar o “arraiá”, que contará também com barraca do beijo, jogo de argola, pescaria e quadrilha.

Quinta-feira (19/6)

Os fãs de Tom Jobim e Vinicius de Moraes terão a rara oportunidade de ouvir “Brasília: Sinfonia da Alvorada”, peça criada pela dupla em 1959, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, para a inauguração da capital federal. Só em 1986, seis anos após a morte de Vinicius, ela estreou na Praça dos Três Poderes.

Com narração do ator Jonas Bloch, músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e direção de Paulo Rogério Lage, o espetáculo será apresentado às 21h de quinta-feira, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos de R$ 45 a R$ 100, na plataforma Sympla.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.